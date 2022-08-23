Tử vi ngày mới, Thứ Ba ngày 23/08/2022, 3 con giáp đỏ vận, chơi đâu thắng đó, cơ hội trúng số đổi đời cực lớn, sang giàu ai cũng nể

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 00:30

Top 3 con giáp gặp vận may ngày mới (thứ Ba 23/08) khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới, Thứ Ba ngày 23/08/2022, 3 con giáp đỏ vận, chơi đâu thắng đó, cơ hội trúng số đổi đời cực lớn, sang giàu ai cũng nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn vốn thông minh, biết cách cư xử khéo léo. Họ có tấm lòng tốt bụng giúp đỡ người khác.

Hôm nay (23/08) người tuổi Thìn có cơ hội phát tài lên cao trong sự nghiệp. Thìn vốn dĩ mạnh mẽ, nên nếu nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng.

Về tài chính, Thìn có cơ hội thu nhập được những khoản tiền khá cao trước khi kết thúc tháng 7 âm lịch. Không chỉ vậy, Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà, khối tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tận cửa, muốn nghèo cũng không được.

Về tình cảm, Thìn gặp nhiều may mắn, đời sống tình cảm viên mãn. Vợ chồng thêm gắn bó. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của đời mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới, Thứ Ba ngày 23/08/2022, 3 con giáp đỏ vận, chơi đâu thắng đó, cơ hội trúng số đổi đời cực lớn, sang giàu ai cũng nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay Tỵ được Thái âm nâng đỡ nên khó khăn giảm hẳn. Hơn nữa, nếu Tị sống bình ổn, không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn.

Chỉ cần Tỵ làm ăn lương thiện, không lừa dối ai thì sẽ được phù hộ, gặp thuận lợi trong công việc. Tỵ cũng nên chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ sớm thu được kết quả xứng đáng.

Những người làm công ăn lương có thể được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Những người làm kinh doanh buôn bán được nhiều khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của Tỵ cũng gặp nhiều may mắn. Người còn độc thân có thể làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Người có đôi có cặp thì nhân duyên thắm nồng.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới, Thứ Ba ngày 23/08/2022, 3 con giáp đỏ vận, chơi đâu thắng đó, cơ hội trúng số đổi đời cực lớn, sang giàu ai cũng nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Hợi có thể đạt được thành công hơn người. Ngày mới , Thứ Ba 23/08 mang đến nhiều tin vui cho tuổi Hợi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Hơn hết trong tháng này, người tuổi Hợi làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ. Về phương diện tài lộc cũng cũng có sự thăng tiến ổn định, dù là nhân viên văn phòng hay người bắt đầu kinh doanh riêng thì thu nhập đều rất khả quan.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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