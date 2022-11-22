Người tuổi Tuất cởi mở, thẳng thắn, là người “nghĩ gì nói nấy”, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Tư (23/11/2022), được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu siêng năng cần mẫn, không ngừng cố gắng để có cuộc sống giàu sang. Dù có sinh ra trong hoàn cảnh gia đình bình thường nhưng họ vẫn có khả năng tự tạo cuộc sống sung túc. Họ là người giỏi lao động, giúp đỡ cho gia đình, nên cuộc sống mau chóng đủ đầy. Tử vi ngày mai, thứ Tư (23/11/2022), tuổi Dậu tìm được cơ hội đổi đời trong chớp mắt. Từ đây đến cuối năm, tuổi Dậu được quý nhân phù trợ, thần Tài nâng đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đặc trưng yếu tố Âm và Thủy với tính cách khá dễ chịu và mạnh mẽ. Họ hào hiệp, tốt tính, tuy nhiên cũng đòi hỏi người khác phải hào hiệp tương tự với mình. Nhược điểm của tuổi này là nóng tính và bốc đồng. Đôi khi họ có xu hướng khá ngây ngô, cả tin, thậm chí là không giỏi giao tiếp lắm. Họ trung thực, thẳng thắn và cũng mong người khác như vậy.

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn chăm chỉ, cần cù và biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân để nỗ lực hơn trong tương lai. Đây là con giáp biết nhìn xa trông rộng và cũng khá quyết đoán. Những điều may mắn đang chờ trước mắt bạn, chỉ cần đi thẳng về phía trước thì sẽ gặp điều bất ngờ. Người cầm tinh tuổi Hợi sẽ hơi khó khăn vào giai đoạn tiền vận tuy nhiên đến hậu vận sẽ cực kỳ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 23/11/2022, bạn sẽ phải đối mặt với một số kết quả trái chiều, cơ hội và trở ngại sẽ đến với bạn một cách cân bằng, đòi hỏi bạn phải cực kỳ cẩn thận. Tốt nhất là đừng đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào trong cuộc sống của bạn trong giai đoạn này. Tháng này, những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng thành công. Con giáp này cần phải biết phát huy tốt nhất những nguồn lực của bản thân để có tài lộc viên mãn như mong muốn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.