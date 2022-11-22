Tử vi hôm nay ngày 22/11/2022, Thần Tài “thưởng nóng”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phát lộc phát tài, vận may dồn dập, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền bạc đầy nhà, thóc gạo đầy kho

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 02:27

Tử vi dự báo hôm nay ngày 22/11/2022, 3 tuổi dưới đây may mắn vượng phát, được Thần Tài ưu ái về tài lộc, cực kỳ giàu có, gặp thời phất lên.

Tuổi Dần

Theo tử vi con giáp, tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí kiên định, sống có trách nhiệm và không ngừng tìm kiếm cơ hội vươn đến cuộc sống sang giàu. Người tuổi Dần có tham vọng lớn và không muốn khuất phục trước bất kì ai. Đây thường là con giáp đi đầu tiên phong, chiếm được sự ngưỡng mộ của người khác. Đa số người tuổi Dần có thành tựu nhất định trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2022, Thần Tài “thưởng nóng”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phát lộc phát tài, vận may dồn dập, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền bạc đầy nhà, thóc gạo đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo hôm nay ngày 22/11/2022, là một ngày đại hỷ với con giáp này. Vận may trong ngày này vẫn sẽ có sức lan tỏa đến cuối năm, cho tuổi Dần nhiều cơ hội làm giàu, thành công trong công việc. Tài lộc trải dài tới cuối năm không ngơi nghỉ. Tình duyên cũng thắm đượm, người độc thân có tình yêu mới, người có gia đình càng hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa. Tuy nhiên, tuổi Mão có một số nhược điểm nhất định. Đôi khi, họ tỏ ra quá thận trọng và do dự. Họ cũng khá bảo thủ, đôi khi chóng chán.

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2022, Thần Tài “thưởng nóng”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phát lộc phát tài, vận may dồn dập, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền bạc đầy nhà, thóc gạo đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2022,  này tuổi Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nguồn thu nhập phụ có tăng lên. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2022, Thần Tài “thưởng nóng”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phát lộc phát tài, vận may dồn dập, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền bạc đầy nhà, thóc gạo đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 22/11/2022, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi hôm nay Tử vi ngày 22/11/2022 3 con giáp trúng số độc đắc tuổi dần tuổi mão tuổi mùi 12 con giáp tử vi 12 con giáp xem tử vi tử vi 22/11 tử vi ngày 22/11 tử vi ngày mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 6 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên