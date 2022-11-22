Tử vi hôm nay ngày 22/11/2022, Thần Tài “thưởng nóng”, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phát lộc phát tài, vận may dồn dập, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền bạc đầy nhà, thóc gạo đầy kho

Theo tử vi con giáp, tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí kiên định, sống có trách nhiệm và không ngừng tìm kiếm cơ hội vươn đến cuộc sống sang giàu. Người tuổi Dần có tham vọng lớn và không muốn khuất phục trước bất kì ai. Đây thường là con giáp đi đầu tiên phong, chiếm được sự ngưỡng mộ của người khác. Đa số người tuổi Dần có thành tựu nhất định trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi dự báo hôm nay ngày 22/11/2022, là một ngày đại hỷ với con giáp này. Vận may trong ngày này vẫn sẽ có sức lan tỏa đến cuối năm, cho tuổi Dần nhiều cơ hội làm giàu, thành công trong công việc. Tài lộc trải dài tới cuối năm không ngơi nghỉ. Tình duyên cũng thắm đượm, người độc thân có tình yêu mới, người có gia đình càng hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa. Tuy nhiên, tuổi Mão có một số nhược điểm nhất định. Đôi khi, họ tỏ ra quá thận trọng và do dự. Họ cũng khá bảo thủ, đôi khi chóng chán.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 22/11/2022, này tuổi Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nguồn thu nhập phụ có tăng lên. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 22/11/2022, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.