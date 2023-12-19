Tử vi ngày mai, thứ Tư 20/12/2023: Dần thịnh vượng dư dả, Mùi giàu sang đạt đỉnh, Thìn phát tài trong chớp mắt

Tử vi ngày mới 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần quyết đoán trong tình cảm.

Tình cảm: Bạn thích được ngắm nhìn người ấy trong những chiều hoàng hôn lãng mạn.

Công việc: Người tuổi Dần không chịu khuất phục những ai cậy quyền thế.

Tài lộc: Bạn không đủ tài chính cho những khoản đầu tư lớn, sinh lời cao.

Sức khoẻ: Sức khoẻ bình ổn dần, bạn không còn làm việc mất sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, linh hoạt nhưng tính cách có phần nóng vội. Chỉ vì một chút bốc đồng, con giáp này có thể chịu thiệt hại khá lớn. Trải qua thời gian, bản mệnh rèn được sự bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hành động nên cũng khắc phục được phần nhược điểm này.

Tuổi Mùi khá xông xênh về mặt tiền bạc. Với bản mệnh, tiền của chỉ là vật ngoài thân, có thể kiếm được. Trong khi đó, sức khỏe và tình cảm mới là điều đáng quý nhất trên cuộc đời này. Họ luôn nỗ lực, cố gắng để người thân có cuộc sống tốt đẹp.

Tử vi dự báo rằng 20/12/2023, tuổi Mùi có thể đạt được thành công rực rỡ, sống trong nhung lụa. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, hầu bao ngày một rủng rỉnh. Trong giai đoạn này, tuổi Mùi được hưởng không khí đoàn viên, sum vầy cùng gia đình. Con giáp này có thêm nhiều lộc lá, kiếm tiền không gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày20/12/2023, công việc của tuổi Thìn khá tốt. Con giáp này đưa ra được những lựa chọn đúng đắn và vô cùng dứt khoát, quyết đoán nên có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được mục tiêu đã định.

Tuy nhiên vận trình tình cảm lại sa sút hơn hẳn. Giữa con giáp này và nửa kia thường xuyên bất đồng ý kiến, tranh cãi liên miên mà không tìm được cách giải quyết êm đẹp. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng, mệt mỏi.

Người độc thân thường ngày mạnh mẽ và quyết đoán trong nhiều việc nhưng với tình cảm đôi lứa lại thất bại nặng nề cũng vì tính cách đó. Hãy nhớ không phải lúc nào sự mạnh mẽ cũng được lòng đối phương, nó còn có thể khiến tình yêu chớm nở lại phai tàn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.