Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão chính là con giáp vốn là người có tính cách độc lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai. Không những vậy, họ rất xem trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Cuộc sống của người tuổi Mão luôn đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên trước ngưỡng 30 Ngọ đã có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý. Tử vi dự báo, ngày mai thứ Sáu 18/11/2022, , người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, cuộc sống rủng rỉnh sung túc không ai sánh bằng.

Vận khí của người tuổi Tý trong tháng 11 khá tốt. Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi vào ngày mai thứ Sáu 18/11/2022.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 18/11/2022, những người tuổi Tý có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ tháng 11 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may cực lớn trong đường tài vận. Trước Tết, con giáp này sẽ gặp cơ hội thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Nếu là người làm công ăn lương, may mắn không chỉ dừng ở tăng lương, tăng thưởng mà một ví trí mới cao hơn sẽ được giao cho người tuổi Dậu. Với người làm kinh doanh, một hợp đồng với giá trị lớn hoặc doanh thu cuối năm tăng vọt sẽ khiến con giáp này giàu có vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 18/11/2022, người tuổi Dậu sẽ củng cố được sự nghiệp với những thành tích liên tiếp, khiến ngay cả các đối thủ cũng phải nể phục. Tài vận trong thời gian này lên như diều gặp gió nhờ công việc có sự thăng tiến vượt trội. Nói một cách hóm hỉnh thì người tuổi Dậu chính là con giáp có khả năng “vét cạn” ví Thần Tài và trở nên sung túc, phú quý nhất dịp cận cuối năm.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.