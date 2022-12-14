Tử vi ngày mai (thứ Năm ngày 15/12/2022): 3 con giáp va Tương Xung, lâm Kiếp Tài, sa cơ lỡ bước, thất thoát bạc tiền, thêm nhiều phiền não

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 10:51

Tử vi thứ Năm ngày 15/12/2022 của 12 con giáp, Chính tài mang lại khoản tiền mà con giáp tuổi Tuất đang cần. Những ý tưởng kinh doanh cá nhân cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nên bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé.

Tử vi tuổi Dần

Xem tử vi, Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Dần đừng mong chờ vào ai đó quá mức. Các quan hệ giữa cá nhân có thể gây rắc rối cho bạn, gây ra những tranh chấp, vướng mắc không cần thiết. Những ngày cuối năm có thể khiến bạn trở nên hoài niệm và hướng nội hơn ngày thường.

Do đó, điều cần thiết cho bạn ở thời điểm này chính là loại bỏ những ký ức không vui trong thời gian qua và chuẩn bị tinh thần để đón một năm mới sắp đến. Thời gian này, bạn nên tập trung nhiều vào bản thân và những người bạn yêu thương. Lên kế hoạch ăn trưa cùng nhau, gặp gỡ bạn bè, người thân giúp tinh thần vui vẻ. 

Tử vi ngày mai (thứ Năm ngày 15/12/2022): 3 con giáp va Tương Xung, lâm Kiếp Tài, sa cơ lỡ bước, thất thoát bạc tiền, thêm nhiều phiền não - Ảnh 1
Xem tử vi, Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Dần đừng mong chờ vào ai đó quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tị

Tuổi Tị trong ngày thứ 5 công việc không như ý do va vào Tương Xung. Điềm báo sẽ có những vấn đề gây trở ngại xảy ra với tuổi Tị khi con giáp này tiến hành những việc quan trọng trong hôm nay. Hôm nay nên an phận thủ thường, đừng tham công tiếc việc.

Ngũ hành Thủy khắc Hỏa nên vận tình cảm kém may. Ngày hôm nay có người có ý đồ muốn làm hại bản mệnh, cách tốt nhất là nên tránh mặt và đừng đối đầu làm gì cho thêm mệt mỏi. Đừng nên nóng vội, một nửa tốt nhất sẽ xuất hiện vào lúc bạn không ngờ tới nhất mà!

Tử vi ngày mai (thứ Năm ngày 15/12/2022): 3 con giáp va Tương Xung, lâm Kiếp Tài, sa cơ lỡ bước, thất thoát bạc tiền, thêm nhiều phiền não - Ảnh 2
Tuổi Tị trong ngày thứ 5 công việc không như ý do va vào Tương Xung - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Dậu

Thiên quan cho thấy con giáp tuổi Dậu đang cố tìm cách để thoát khỏi sự ràng buộc của môi trường. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đối mặt với những thử thách thực tế, những lựa chọn liên quan đến cuộc sống, môi trường nghề nghiệp. Duy trì một thái độ lý trí, học cách chấp nhận mọi thứ khi chúng không ưng ý là giải pháp giúp bạn hạnh phúc hơn. Tốt hơn hết bạn nên gạt bỏ cảm xúc sợ hãi, hít một hơi thật sâu và dũng cảm thể hiện bản thân nhiều hơn.

Trong ngày thứ 5 này, việc chi tiêu thiếu tính toán, đổ tiền vào những thứ vô bổ sẽ làm gián đoạn tình hình tài chính của bạn. Tương lai còn có khá nhiều khó khăn phía trước, do đó bạn còn phải để dành một phần tiền cho việc tiết kiệm nữa nhé.

Tử vi ngày mai (thứ Năm ngày 15/12/2022): 3 con giáp va Tương Xung, lâm Kiếp Tài, sa cơ lỡ bước, thất thoát bạc tiền, thêm nhiều phiền não - Ảnh 3
Thiên quan cho thấy con giáp tuổi Dậu đang cố tìm cách để thoát khỏi sự ràng buộc của môi trường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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