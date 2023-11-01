Tử vi ngày mai, thứ Năm (2/11/2023): Thìn giàu có đủ đường, Thân gom vàng gom bạc vào nhà, Mão chuyển mình rực rỡ

Tử vi ngày 2/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay có hướng giải quyết tốt cho công việc bạn yêu thích.

Tình cảm: Tình cảm dù cho có những khó khăn, nhưng bạn và đối phương cùng nhau cố gắng tìm ra hướng làm dịu cuộc tranh luận.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn chọn công việc bản thân yêu thích, luôn có hướng đi riêng cho sự nghiệp của bản thân.

Tài lộc: Mức thu nhập nhờ vào năng lực đã cải thiện đáng kể.

Sức khoẻ: Ăn uống bồi bổ nhiều món ăn thanh đạm, tiêu hóa tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong ngày 2/11/2023 có thể mạnh dạn mưu sự, triển khai kế hoạch công việc bởi xác suất thành công là rất cao.

Nếu người tuổi Thân gặp khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ, chỉ bảo kịp thời. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ phát hiện ra hướng đi đúng đắn cho mình, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

Người tuổi Thân giỏi giao tiếp lại tự tin nên cũng nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Với người kinh doanh thì khách hàng, đối tác chính là quý nhân.

Người làm đầu tư, kinh doanh tràn đầy tự tin, cộng với nhân duyên tốt nên bán hàng đắt như tôm tươi, lợi nhuận tăng vọt. Người tuổi Thân sẽ cảm thấy vô cùng hi vọng vào tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 1/11/2023 hôm nay mang lại niềm vui và sự dịu dàng tới cuộc sống của tuổi Mão. Hầu hết mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi, đặc biệt là mặt tình cảm.

Con giáp này có thể tìm thấy niềm vui và bình an bên cạnh những người bạn đáng tin cậy. Cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đây chắc chắn là quãng thời gian ý nghĩa.

Về sức khỏe, tuổi Mão cũng cần cẩn thận, đặc biệt trong thời tiết giao mùa, khiến bản mệnh dễ cảm sốt, đau đầu, ho. Thói quen sống lành mạnh sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và tích cực cho cuộc sống của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.