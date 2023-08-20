Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (21/8/2023), Thần tài gõ cửa trao vận may, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, hội tụ vận may

Tâm linh - Tử vi 20/08/2023 07:59

Bao nhiêu khổ cực đã qua, trong thứ Hai đầu tuần là thời điểm khởi nghiệp của bạn. Bạn luôn được Thần Tài yểm trợ may mắn nên làm gì cũng suôn sẻ, chỉ thu về chứ chẳng bị mất đi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, những người tuổi Dậu rất hướng ngoại, hoạt bát và vui vẻ. Họ thích nói và cười, thích những nơi sôi động và có kỹ năng giao tiếp tốt. Dù ở môi trường nào, người tuổi này cũng dễ thu hút được sự chú ý của mọi người. Họ thực sự là những người bạn chân thành, nên kết thân.

Trong thứ Hai đầu tuần, vận trình của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực. Cụ thể, tử vi cho rằng con giáp này có thể gặp được nhiều người khác phái tuyệt vời, vận đào hoa nở rộ, có cơ hội gặp được tình yêu đích thực. Không những tình duyên suôn sẻ, tài lộc trong khoảng thời gian này của những chú Gà cũng hanh thông. Tuổi Dậu làm việc gì liên quan đến tiền cũng dễ gặp may mắn, đạt được thành công, nhìn chung không phải lo lắng về tiền bạc.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (21/8/2023), Thần tài gõ cửa trao vận may, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, hội tụ vận may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, tài lộc của tuổi Ngọ khá lý tưởng trong thứ Hai đầu tuần. Con giáp này không cần phải căng thẳng quá mức về chuyện tiền bạc, bạn có thể thoải mái phát huy khả năng sáng tạo của mình. Có 1 khoản thu ổn định nên những vấn đề về tài chính của con giáp này đều được giải quyết ổn thỏa. Biết cân đo đong đếm cho thu chi cân bằng, những chú Ngựa có thể vỗ ngực tự tin rằng mình sống ổn trong thời điểm kinh tế lao đao vì dịch bệnh này.

Với những tài lẻ cùng sự hỗ trợ ưu ái của Thần Tài, người cầm tinh con Ngựa có thể tăng thêm thu nhập cho mình bằng nghề tay trái. Có thể điều này sẽ khiến cho bản mệnh không có quá nhiều thời gian dành cho bản thân như trước nhưng chắc chắn khi nhìn vào những con số đang tăng lên từng ngày trong tài khoản của mình, bạn sẽ thấy yên lòng.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (21/8/2023), Thần tài gõ cửa trao vận may, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, hội tụ vận may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, tuổi Tuất không có nhiều may mắn bằng nhưng nhờ bản lĩnh phi thường mà con giáp này có thể vượt qua mọi khó khăn trắc trở. Con giáp này vốn có ý chí kiên cường, bền bỉ nên không ngại khó, ngại khổ trong quá trình gây dựng sự nghiệp.

Trong thứ Hai đầu tuần, mọi thứ của Tuất sẽ được cải thiện bất ngờ. Đặc biệt, tuổi Tuất sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đây là giai đoạn chuyển mình bất ngờ của con giáp này. Không chỉ được thần tài chiếu cố mà tuổi Tuất còn có quý nhân phù trợ giúp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc không ngừng tăng tiến.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (21/8/2023), Thần tài gõ cửa trao vận may, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, hội tụ vận may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 3/8/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn tài lộc tăng tiến, phát triển rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 3/8/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn tài lộc tăng tiến, phát triển rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối phát sinh

Xem tử vi thứ Năm ngày 3/8/2023 của 12 con giáp về các phương diện cuộc sống sẽ giúp bạn luôn ở trong tư thế chủ động sẵn sàng đối diện khó khăn và nắm bắt cơ hội.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 20/8/2023 tử vi ngày 21/8/2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 55 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 57 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026