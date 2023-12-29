Tử vi ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023: Hợi túi tiền rủng rỉnh, Ngọ ngồi không hưởng lộc, Mùi chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 14:05

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi này phú quý phát tài, giàu sang vạn lần, gom sạch tiền bạc lẫn may mắn về nhà.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/12/2023, tuổi Hợi có cảm giác mọi việc khá gấp gáp và dễ bị rối tung lên. Khối lượng công việc nhiều tạo thành áp lực lớn nên khó được nhàn nhã, phải thực sự tập trung tinh thần thì mới đạt được kết quả tốt.

Tiền bạc với tuổi Hợi cũng cần được chi tiêu thật thận trọng nếu như không muốn lâm vào tình trạng lạm chi, lãng phí. Có lẽ bản mệnh đang có thói quen mua sắm theo sở thích thay vì theo nhu cầu. Hãy có kế hoạch chi tiêu cụ thể, thiết thực nhất để tránh cảnh hoang phí quá đà.

Vận trình tình cảm hanh thông, người yêu lâu có khả năng cao sẽ tiến thêm một bước quan trọng, một số cặp đôi còn đón tin vui về chuyện con cái, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng cũng dần được hóa giải. Người độc thân vẫn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023: Hợi túi tiền rủng rỉnh, Ngọ ngồi không hưởng lộc, Mùi chuyển mình giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi, người tuổi Ngọ tốt bụng, dễ gần, rất dám nghĩ dám làm. Họ không chỉ sở hữu chỉ số thông minh cao mà còn có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao.

Con giáp tuổi Ngọ tính tình dịu dàng, nhân hậu, rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân.

Ngày mới, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, công việc ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh có vận may dồi dào, các thương vụ đều suôn sẻ, mau chóng trở nên giàu có.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023: Hợi túi tiền rủng rỉnh, Ngọ ngồi không hưởng lộc, Mùi chuyển mình giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 30/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay chú ý thời gian của bản thân, hạn chế giao du với những người lạ.    

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc biết cân bằng, tuy nhiên cần hạn chế làm việc với người chưa từng quen biết.  

Tình cảm: Kiên trì theo đuổi tình yêu, bản thân dành nhiều thời gian cho đối phương. 

Tài lộc: Giữ vững kinh tế ổn định, không có sự sụt giảm quá mức. 

Sức khoẻ: Sức khoẻ là vàng, hãy yêu thương và chăm sóc bản thân.  

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023: Hợi túi tiền rủng rỉnh, Ngọ ngồi không hưởng lộc, Mùi chuyển mình giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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