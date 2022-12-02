Tử vi ngày mai, thứ Bảy 3/12/2022, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ vào ngày 3/12/2022.

Tuổi Sửu

Thần Tài phù trợ thuận lợi cho người tuổi Sửu trong đường sự nghiệp vào ngày 3/12/2022. Thời gian vừa qua bạn luôn kiên trì với mục tiêu, tinh thần trách nhiệm cao nên mọi việc cuối cùng đều ổn thỏa. Với nguồn năng lượng tuyệt vời bạn sẽ vẫn hoàn thành được tất cả những gì mình đề ra. Tinh thần làm việc của bạn trong ngày lên cao nên bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi, được đồng nghiệp nể phục vô cùng.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Những người độc thân sẽ có cơ hội gặp ai đó khiến trái tim bạn "rung rinh" hay "đạp loạn nhịp". Do đó, bạn hãy sẵn sàng cho một hành trình mới nhiều niềm vui và suy nghĩ tích cực hơn về tương lai.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 3/12/2022, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ - Ảnh 1
Thần Tài phù trợ thuận lợi cho người tuổi Sửu trong đường sự nghiệp vào ngày 3/12/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt trong ngày thứ Bảy này. Quý nhân còn giúp đỡ con giáp này sẽ có một ngày làm việc tương đối ổn định, thuận lợi mà không gặp trở ngày nào. Đồng thời, những ý tưởng sáng tạo sẽ giúp bản mệnh được cân nhắc lên vị trí cao hơn. 

Ngoài ra, tình cảm gia đình của bạn cũng sẽ rất êm ấm trong thời gian. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, nắm tay vượt qua mọi sóng gió giúp tình yêu ngày càng thăng hoa và bền chặt hơn theo thời gian. Thậm chí trong ngày một số cặp đôi sẽ đón tin vui con cái.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 3/12/2022, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt trong ngày thứ Bảy này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt tốt cho người đang theo đuổi đường thăng tiến trong thời gian tới. Đặc biệt, cái khó ló cái khôn, cứ cố gắng khi người khác nghỉ ngơi bạn sẽ được đền đáp. Nhiều bạn trẻ sẽ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng không có biến động. Bạn dễ dàng tìm được người bạn đời cho mình sau khoảng thời gian dài cô đơn, lẻ bóng do có đào hoa vượng. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 3/12/2022, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt tốt cho người đang theo đuổi đường thăng tiến trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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