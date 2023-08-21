Tử vi ngày mai, thứ Ba (22/8/2023): Dần có nhiều ý tưởng thông minh, Dậu tình duyên thăng hoa, Thìn công việc đang tiến triển rất tích cực

Tử vi ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có nhiều ý tưởng thông minh, sáng tạo dành riêng cho bản thân.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên làm bạn thoải mái, cả hai luôn mong muốn ở cạnh nhau.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần vận trình công danh khá bận rộn với vận trình công việc, hiện tại bạn đã có nhiều ý tưởng mới phù hợp với công việc.

Tài lộc: Cát khí tài lộc hiện tại cần bạn cố gắng xây dựng vững chắc, tài chính hiện tại cho bạn nhiều thu nhập.

Sức khỏe: Chăm sóc bản thân chu đáo, cố gắng hoàn thiện sức khỏe ngay khi bạn có thể, đừng lo lắng quá độ dễ làm bản thân phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Qua ngày mới, người tuổi Dậu liên tiếp đón tin vui. Thăng tiến trong công việc, tình duyên thăng hoa, bạc tiền ngày một nhiều. Mọi chuyện sẽ hanh thông thuận lợi, đi đến đâu may mắn sẽ đợi chờ ở đó.

Kinh doanh hay buôn bán ngày một lời nhiều, là thời vận khởi sắc. Người tuổi Dậu sẽ không còn khổ sở vì bạc tiền thêm nữa.

Trong thời gian này, thu nhập của họ có thể tăng, tích góp ngày càng nhiều. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có cơ may thành đại gia chỉ sau một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Thìn đang tiến triển rất tích cực. Bản mệnh được dự báo sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Con giáp này càng làm càng hăng say, hứng thú nên tìm tòi được nhiều điều mới lạ, phát triển năng lực cá nhân tốt hơn.

Đây cũng là một ngày khá vui vẻ của tuổi Thìn vì có thể đón nhận được những điều may mắn, tốt lành về tình cảm. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, tình yêu đến rất tình cờ mà chính bản mệnh cũng thấy bất ngờ.

Trong khi đó, các cặp đôi hay người đã có gia đình sẽ trải qua một ngày ổn thỏa, từ công việc cho tới tình cảm. Con giáp này có thể dành thêm chút thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng, quan tâm tới người thân hơn nữa để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.