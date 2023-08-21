Tử vi ngày mai, thứ Ba (22/8/2023): 3 con giáp làm ăn trúng lớn, tài lộc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Tử vi ngày mai, thứ Ba 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý đang có nhiều công việc khá thuận tiện, những khó khăn đã vượt qua.

Tình duyên: Người tuổi Tý tình cảm hiện tại cho bạn nhiều niềm vui, cả hai luôn chung sống hòa thuận, bình yên bên cạnh nhau.

Công việc: Công việc người tuổi Tý đang vượt qua những ngày khó khăn, cố gắng dùng khả năng của bản thân cải thiện.

Tài lộc: Lo lắng cho nền kinh tế hiện tại, đầu tư cần chú ý khi mua sắm.

Sức khỏe: Dừng lại nhiều sự việc, tập trung trí tuệ dành cho việc thiền định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Vận trình sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Đường công danh của tuổi Sửu đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Tuy nhiên vận trình tình duyên có phần trắc trở, không được như mong muốn. Các cặp đôi còn đang yêu hay đã lập gia đình cũng đều còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải. Những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

2023 là năm vượng khí của người tuổi Mùi được Tam Hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh, tuổi Mùi sẽ trải qua tháng 7 “cô hồn” với tiền bạc dư dả, cuộc sống viên mãn.

Có tính cách điềm đạm, thân thiện, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì thế dẫu có gặp chút khó khăn trong thời gian này, bạn sẽ luôn có người giúp đỡ để xoay chuyển tình thế.

Sau ngày mai 22/8, người tuổi Mùi có khả năng đạt được những bước tiến đáng kể trong công việc, cơ hội gia tăng thu nhập hiện có, hoặc đạt được những nguồn thu nhập mới từ bên ngoài. Nếu đang có khoản đầu tư, đa số người tuổi Mùi cũng sẽ thu được lợi nhuận lớn, không lo vơi đi. Người kinh doanh sẽ được hưởng lộc trời ban, các mối làm ăn khá thông thuận, vượng phát. Đây là tiền để để xây dựng và phát triển kế hoạch sự nghiệp, vận trình công danh lâu dài trong khi túi tiền cứ tăng dần cho những dự định tương lai quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.