Tử vi ngày mai: ngày đầu tiên của tháng 9 (01/09), Ngọc Hoàng chiếu cố, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp sau "đầu xuôi đuôi lọt", tiền tài hưng thịnh, vận trình hanh thông, đón tháng mới ngập tràn may mắn

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 20:30

Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ ngày mai trở đi, các con giáp sau đi đến đâu cũng có quý nhân chiếu cố.

Tuổi Hợi

Tốt bụng chính là ưu điểm lớn nhất của hầu hết những người tuổi Hợi. Họ có một trái tim thuần khiết, độ lượng và vô cùng nhân hậu. Có thể họ không khéo ăn khéo nói, thậm chí hay khiến người khác mất lòng, nhưng khi lựa chọn hành động, họ sẽ luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Chính vì thế, phúc phần của người tuổi Hợi thường rất lớn. Nếu có một người tuổi Hợi ở trong nhà, là như có một "ông thần tài" mang may mắn đến cho gia đình bạn. 

Theo tử vi học, ngày mai là lúc vận may của họ bắt đầu trở mình, đặc biệt đạt được đến mức đỉnh điểm. Đây là lúc hầu như họ làm gì cũng thành công, tiền tài không những rủng rỉnh, mà những triển vọng mới trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm cũng trở nên suôn sẻ bất ngờ. Nếu biết tận dụng khoảng thời gian này để làm giàu thì khả năng thành công của người tuổi Hợi là rất cao, có thể trở thành đại gia chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần nhanh chóp chớp lấy thời cơ để không bỏ lỡ cơ hội cơ tốt.

Tử vi ngày mai: ngày đầu tiên của tháng 9 (01/09), Ngọc Hoàng chiếu cố, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp sau 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền tài hưng thịnh, vận trình hanh thông, đón tháng mới ngập tràn may mắn - Ảnh 1
Theo tử vi học, ngày mai là lúc vận may của họ bắt đầu trở mình, đặc biệt đạt được đến mức đỉnh điểm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất đa phần là những con người khoan dung, độ lượng, coi trọng tình cảm hơn các vấn đề vật chất, nên thường có nhiều bạn tốt xung quanh hỗ trợ. Có khả năng quan sát sắc sảo, tinh tế, họ thường hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Tuy nhiên, tuổi Tuất có một nhược điểm, đó là tâm trạng hay thay đổi thất thường, khó kiểm soát và đôi khi khiến người thân hay bạn bè của họ phải khó xử. Một phút trước họ đang vui vẻ, nhưng ngay sau đó có thể đã "nổi đóa".

Trong ngày mai, người tuổi Tuất có nhiều sao tốt chiếu rọi nên con đường tài lộc cũng như học vấn của họ được đánh giá là khá thênh thang, rạng rỡ. Nếu biết kiểm soát tâm trạng tốt hơn, họ sẽ còn đón được nhiều vận may tới với mình. 

Tử vi học có nói, đây sẽ là thời điểm thăng hoa trên mọi phương diện của người tuổi Tuất. Đây là lúc những nỗ lực sẽ đem lại kết quả tuyệt vời cho họ. Họ sẽ có thể trở nên giàu có bất ngờ, chí ít cũng có cuộc sống sung túc dư dả. Hãy hưởng thụ thành quả ngọt ngào này, và nhớ không nên có những sự thay đổi đột ngột về công việc, vì nó sẽ phá vỡ những triển vọng về sự nghiệp của bạn. 

Tử vi ngày mai: ngày đầu tiên của tháng 9 (01/09), Ngọc Hoàng chiếu cố, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp sau 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền tài hưng thịnh, vận trình hanh thông, đón tháng mới ngập tràn may mắn - Ảnh 2
Nếu biết kiểm soát tâm trạng tốt hơn, họ sẽ còn đón được nhiều vận may tới với mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu đa phần là những con người cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, luôn biết phấn đấu không ngừng và thường chứng minh bản thân qua sự cố gắng trong công việc. Có tính cách hiền lành, hay nhường nhịn người khác nên họ được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của người tuổi Dậu là sự cương trực và thẳng tính nhiều khi hơi thái quá. Họ không chấp nhận những điều giả dối hay xu nịnh nên nhiều khi phải chịu thiệt thòi.

Trong ngày mai, vận đỏ của họ sẽ bủa vây xung quanh. Đặc biệt sẽ có quý nhân xuất hiện giúp họ giải quyết được những vấn đề trước mắt. Người này có thể là bạn bè hoặc chính thành viên trong gia đình họ, hã biết nắm bắt và tận dụng mọi nguồn tài nguyên để không bỏ lỡ cơ hội làm giàu này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Năm (01/09), 3 con giáp "hiền đức sinh phú quý", được Thần Phật yêu thương, che chở, tài vận công danh thập toàn thập mỹ, gia đạo hưng thịnh, cuộc sống thăng hoa mọi mặt

Đúng ngày mai, thứ Năm (01/09), 3 con giáp "hiền đức sinh phú quý", được Thần Phật yêu thương, che chở, tài vận công danh thập toàn thập mỹ, gia đạo hưng thịnh, cuộc sống thăng hoa mọi mặt

Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp có 3 con giáp được xem là hiền đức sinh phú quý, bất kể tính cách có như thế nào nhưng trong tâm của 3 con giáp này luôn gắn liền với chữ 'Thiện'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn ngày mai tử vi đầu tháng 9 3 con giáp được Thần Tài yêu thương

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay