Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, họ luôn biết tìm tòi, học hỏi, nắm bắt mọi cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ viên mãn. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có khí chất trở thành ông hoàng, bà hậu.

Tử vi học có nói, trong chiều nay, tuổi Mùi được xem là "heo vàng" may mắn, vận may của họ sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn có khả năng giúp gia đình thăng hoa rực rỡ, đem về nhà nhiều tài lộc và may mắn. Đặc biệt, tuổi Mùi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, tài vận tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia, cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.