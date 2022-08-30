Bước qua ngày mai (31/8), phúc khí tề tựu, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp sau vô ưu vô lo, tiền bạc chất đống, vận trình lên hương, chạm đến đỉnh cao giàu sang phú quý, sống "ung dung tự tại" đến già

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 21:33

Các con giáp sau sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày cuối cùng của tháng 8 này, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều khởi sắc.

Tuổi Mẹo

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mẹo là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp nhất. Có thể nói tuổi Mẹo, dù nam hay nữ thì đều là mẫu người hướng về gia đình. 

Trong ngày mai, tuổi Mẹo là một trong số những con giáp may mắn được sao tốt chiếu rọi, gặp được nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Gặp được quý nhân phù trợ, họ có thể thành công lớn với việc kinh doanh. Chính vì thế, những người tuổi Mẹo có "máu" kinh doanh, nhạy bén về lĩnh vực này thì có thể xem xét việc hợp tác. 

Tử vi học có nói, đây là thời điểm bùng nổ may mắn của những người tuổi Mẹo, bất luận làm gì cũng sẽ thành công, thu được kết quả tốt, thậm chí còn có thể gặp được may mắn lớn và trở nên giàu có bất ngờ. Tuy nhiên, cũng đừng vì vận số may mắn mà tuổi Mẹo quên đề phòng cẩn thận, nhất là trong chuyện tiền nong, công việc và nhớ là hãy chọn đối tác một cách thông minh. 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong ngày mai này. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn chính thức khổ tận cam lai, cuộc sống đang dần có những chuyển biến tích cực. Chỉ cần tuổi Thìn tiếp tục giữ vững tâm thế, không ngừng nỗ lực và cố gắng thì việc gì cũng thành công.

Người tuổi Thìn vốn đầy đam mê, quyết tâm và kiên trì, nếu không thành công thì không bao giờ dừng lại, chỉ cần nỗ lực thì những cố gắng gần đây của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cuối ngày mai, tuổi Thìn còn có khả năng mua nhà đổi xe, nếu tài khoản không có nhiều tiền thì ít nhất cũng có khoản đầu tư có thể sinh lời vào những thời gian sau, chỉ cần không bỏ cuộc thì ước mơ nào cũng thành.

Bước qua ngày mai (31/8), phúc khí tề tựu, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp sau vô ưu vô lo, tiền bạc chất đống, vận trình lên hương, chạm đến đỉnh cao giàu sang phú quý, sống 'ung dung tự tại' đến già - Ảnh 1
Cuối ngày mai, tuổi Thìn còn có khả năng mua nhà đổi xe, nếu tài khoản không có nhiều tiền thì ít nhất cũng có khoản đầu tư có thể sinh lời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, những người thuộc con giáp Hợi trời sinh đã có phúc khí, tài vận hơn người. Vì người tuổi Hợi bản chất thường không nghĩ quá nhiều, thong thả đủng đỉnh, lại thêm tính cách ôn hòa vui vẻ, sống khảng khái phóng khoáng, rộng rãi với mọi người nên đi đến đâu cũng được chào đón.

Đây chính là lý do giúp các bạn có thể mở rộng các mối thiện duyên, đường tài lộc cũng nhờ đó mà trở nên hanh thông rộng mở, có cơ hội kiếm được những khoản tiền mà người khác không có cơ may. Người tuổi Hợi, cho dù là những người không thuộc nhóm sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc thì hậu vận cũng giàu có phú quý, cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc.

Bước qua ngày mai (31/8), phúc khí tề tựu, cát lộc đầy nhà, 3 con giáp sau vô ưu vô lo, tiền bạc chất đống, vận trình lên hương, chạm đến đỉnh cao giàu sang phú quý, sống 'ung dung tự tại' đến già - Ảnh 2
Người tuổi Hợi, cho dù là những người không thuộc nhóm sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc thì hậu vận cũng giàu có phú quý, cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Tư (31/8), 3 con giáp sau vừa có duyên với Thần Tài, vừa có sao Đại Cát chiếu sáng rực rỡ, không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, sự nghiệp thăng hạng, vận may liên miên, chạm tới đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư (31/8), 3 con giáp sau vừa có duyên với Thần Tài, vừa có sao Đại Cát chiếu sáng rực rỡ, không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, sự nghiệp thăng hạng, vận may liên miên, chạm tới đỉnh vinh quang

Ngày mai, có 3 con giáp sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Nếu chỉ nói giàu có không thôi chưa đủ mà 3 con giáp này còn có được cuộc sống viên mãn, sung túc cả tình lẫn tiền.

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