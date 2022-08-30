Ngày cuối cùng của tháng 8 (31/8), 3 con giáp nhận được phúc khí Trời ban, làm 1 hưởng 10, ngồi yên cũng có tiền chạy vào túi, công danh lại càng rực rỡ như "Phượng Hoàng tái sinh"

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 20:40

Trước khi bước sang tháng 9, các con giáp sau có sự chuyển mình mạnh mẽ về tiền tài lẫn công danh.

Tuổi Thìn

Với sự thông minh, nhiệt huyết, vốn là những ưu điểm nổi bật của mình, người tuổi Thìn sẽ rất dễ đạt được thành tựu trong giai đoạn này.

Đây là thời điểm hầu như họ làm gì cũng gặp may mắn, dường như có quý nhân phù trợ nên kết quả thu được gấp nhiều lần so với bình thường. Chỉ cần xác định đúng mục tiêu, nỗ lực hết mình, chăm chỉ và kiên trì đi theo mục đích của mình, nhiều người tuổi Thìn có thể một bước đổi đời, giàu sang viên mãn, hoặc ít nhất cũng có cuộc sống dư dả, sung túc hơn.

Tử vi học có nói, ngày mai, tuổi Thìn "nằm cũng ra tiền", vì cơ hội xuất hiện ở khắp mọi nơi, chỉ cần họ biết nắm lấy và bắt tay vào thực hiện. Đây chính là giai đoạn vàng của họ, tuổi Thìn làm gì hầu như cũng đem lại kết quả ngoài mong đợi.

Ngày cuối cùng của tháng 8 (31/8), 3 con giáp nhận được phúc khí Trời ban, làm 1 hưởng 10, ngồi yên cũng có tiền chạy vào túi, công danh lại càng rực rỡ như 'Phượng Hoàng tái sinh' - Ảnh 1
Đây chính là giai đoạn vàng của họ, tuổi Thìn làm gì hầu như cũng đem lại kết quả ngoài mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ được biết đến là con giáp mạnh mẽ, ngoan cường. Trong công việc, họ làm việc chăm chỉ, có trách nghiệm, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn cũng không sợ thất bại. Trong bất cứ nhiệm vụ nào, con giáp này luôn thể hiện được sự nhiệt huyết và quyết tâm.

Người tuổi Ngọ cũng sở hữu tính cách tích cực, lạc quan. Họ biết cách truyền cảm hứng cho những người khác và được nhiều người yên mến. Người tuổi này đi đâu cũng có bạn. Khi gặp khó khăn, họ được người khác sẵn lòng giúp đỡ. Ngày mai, tài vận của người tuổi Ngọ ngày càng hanh thông hơn. Họ gặp được thiên thời, địa lợi nên có bước tiến xa trong công việc. Người tuổi này được quý nhân giúp đỡ nên tiếp tục gặp may, vạn sự như ý.

Ngày cuối cùng của tháng 8 (31/8), 3 con giáp nhận được phúc khí Trời ban, làm 1 hưởng 10, ngồi yên cũng có tiền chạy vào túi, công danh lại càng rực rỡ như 'Phượng Hoàng tái sinh' - Ảnh 2
 Ngày mai, tài vận của người tuổi Ngọ ngày càng hanh thông hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã mang nhiều phúc khí. Người tuổi này dễ gần và thường được lòng mọi người, đi đến đâu cũng luôn miệng nở nụ cười. Họ thường không để bụng chuyện gì lâu, không thích xung đột và sẽ thiên về hướng xử lý dĩ hoà vi quý. Đó cũng là lý do người tuổi Hợi thường rất được quý mến, nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Theo tử vi, ngày mai sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Hợi khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, những việc liên quan đến tiền của người tuổi Hợi sẽ dễ thành công, người làm việc trong ngành nghề nào cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, tài vận của người tuổi này vượng hơn thấy rõ. Những nỗ lực của họ trong quá khứ giờ đã được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương sẽ ký được hợp đồng. Người làm kinh doanh thì trúng vận đỏ, doanh thu lên đáng kể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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