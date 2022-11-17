Tuổi Sửu

Sửu là 1 trong 3 con giáp đón nhận tài lộc vào ngày mai (18/11), đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh con trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm.

Về cuộc sống, bản mệnh không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà luôn “tự thân vận động”, muốn giải quyết mọi việc dứt điểm ngay khi có thể - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách những người tuổi Sửu thường thật thà, tốt bụng. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp. Về cuộc sống, bản mệnh không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà luôn “tự thân vận động”, muốn giải quyết mọi việc dứt điểm ngay khi có thể.