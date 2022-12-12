Tử vi ngày mai (13.12): ‘May mắn phủ đầy’, công danh sáng tỏ, 3 con giáp cực hạnh phúc, tiền tài phất lên cực đỉnh, đổi đời sau những khó khăn, ung dung ngồi trên ‘chĩnh’ vàng

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất khá thuận lợi tử vi ngày mai (13.12). Mọi kế hoạch, dự án mà bạn chuẩn bị từ trước đều diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, trong thời gian này, bản mệnh có cơ hội tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ những nhân vật lớn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đây sẽ là bàn đạp vững chắc cho sự phát triển của bạn sau này.

Tuất cũng sẽ nhận được nhiều khoản tiền thưởng hoặc thu nhập bất ngờ trong giai đoạn này. Con giáp may mắn này hãy chi tiêu thật thông minh để mỗi đồng tiền mình làm ra đều hữu ích nhé. Sự nghiệp khởi sắc mạnh, nguồn thu nhập tăng từ nhiều phía trong đó có cơ may trúng thưởng.