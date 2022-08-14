Tử vi ngày Chủ Nhật (14/8), 3 con giáp có mệnh phú quý, Thần Phật che chở, biến hung thành cát, cuối tuần trúng số, đầu tuần mua nhà

Tuổi Mẹo lanh lợi, khôn khéo, rất biết nắm bắt thời cơ, giỏi xoay chuyển những tình thế bất lợi trở thành có lợi cho mình, nên trong cuộc sống sớm hay muộn thì họ cũng sẽ thành công. Nếu có thêm yếu tố "thiên thời, địa lợi" thì quá trình làm giàu của họ sẽ được rút ngắn đi.

Tử vi học có nói, vào cuối tuần này, tuổi Mẹo được cho là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, làm gì cũng thành công, thậm chí vượng phát, thu được những kết quả đến chính bản thân họ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, tuổi Mẹo có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội, trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tuổi Tuất được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo.

Tuổi Tuất có sự vươn lên của Chính Tài và Thiên Tài, báo hiệu đây là con giáp mang phú quý về nhà. Các cơ hội hợp tác và đầu tư mở rộng để gia tăng thêm tài vận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu cân nhắc để phát triển một số ngành nghề mới cho bản thân mình. Phát triển nghề tay trái sẽ giúp người tuổi Tuất đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền song tuổi Tuất lại cần chừng mực trong chuyện chi tiêu và nếu không biết quản lý tiền bạc hiệu quả thì họ nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia để giúp những đồng tiền của họ sinh sôi nảy nở chứ không nhanh chóng bốc hơi. Chú ý không mua theo những ý thức nhất thời và chỉ dành tiền cho những việc quan trọng.

Tuổi Tuất được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi rất hòa thuận, dễ gần, tốt bụng. Họ cũng là người thông thạo đối nhân xử thế, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội hòa thuận, vui vẻ.

Hôm nay, người tuổi Hợi được chăm sóc chu đáo bởi ngôi sao may mắn. Nhờ đó mà con giáp tuổi Hợi vận đào hoa vào nhà. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Hợi sẽ đạt được ước nguyện, thành công. Con giáp tuổi Hợi hãy nhớ, cần phải nắm chặt tay tình yêu của mình và nỗ lực vươn tới, tương lai sẽ liên tục đón nhận tin vui và hy vọng về tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, đối với 1 số ít người tuổi Hợi sẽ có đột phá lớn trong đầu tư và quản lý tài chính trong hôm nay. Đồng thời, con giáp tuổi Hợi cũng cần chú ý không nên chấp nhất với những lời chế nhạo, thiếu tin tưởng vào mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm