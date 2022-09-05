Tử vi ngày 6 và 7/9: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công việc vững vàng, tài lộc tăng chóng mặt

Gần đây, cuộc sống người tuổi Mùi có vẻ khá “trơn tru”. Họ hẳn đang sống trong những ngày trôi qua an nhàn khi mọi chuyện cứ diễn ra đều đều và tuyệt nhiên không có một gợn sóng nào xảy ra trong cuộc đời họ. Nhưng trong hai ngày 6 và 7/9 tới đây, vận may của bạn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống. Công việc bất ngờ có những biến chuyển rực rỡ không còn nhàm chán. Thậm chí bạn còn cảm thấy sự thăng hoa và bùng nổ trong sự nghiệp.

Thời gian trước, có vẻ như tuổi Mùi hơi tự ti và không tin vào năng lực của mình cho nên đã bỏ lỡ kha khá cơ hội tốt. Tuy nhiên hiện tại Tuổi Mùi đã tin tưởng vào bản thân mình cộng thêm đây là thời gian tuổi Mùi có nhiều cơ may ập tới, do đó bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội, đúng thời cơ là sẽ có thể “ghi dấu” những thành tích “khủng” trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Người tuổi Sửu thành thật, hiền lành, thiện lương và rất hòa đồng với mọi người nên làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian ngày 6 và 7 tháng 9 tới, tài vận của người tuổi Mùi được khai thông nên con giáp này sẽ đón nhận vô số cơ hội phát đại tài. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này không chỉ tích lũy cho bản thân mà với bản tính hiền lương nên sẽ dùng tiền giúp đỡ rất nhiều người. “Người tốt sẽ được đền đáp” nên phúc khí, phúc lộc, tài lộc của con giáp này sẽ ngày càng tăng và luôn gặp may mắn trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Tháng trước, người tuổi Tỵ liên tiếp gặp phải những rắc rối, công việc đình trệ, thu nhập giảm, thường bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ khiến con giáp này phải chịu không ít áp lực

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu tháng 9, khi "phong sinh thủy khởi" nên hỷ sự kéo đến liên tục. Người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tìm được công việc mới với nhiều cơ hội phát triển và mức thù lao cao hơn. Ngoài ra, con giáp này cũng hóa giải được mọi hiểu nhầm và tạo dựng được không ít các mối quan hệ tốt đẹp có ích cho cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.