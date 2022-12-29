Tử vi ngày 30/12/22: ‘Vững chãi như kiềng 3 chân’, 3 con giáp nghĩ lớn làm việc lớn, tiền bạc cứ tíu tít tìm đến cửa, bội thu tài lộc, sống trong đời sống nhung lụa, chớp mắt đổi đời

Trên con đường công danh sự nghiệp những người tuổi Hợi sẽ được cất nhắc lên như diều gặp gió. Do công việc, họ làm gì cũng thuận lợi, lợi nhuận tăng đột biến tiền bạc cũng vì thế mà nảy số về tài khoản của bạn nhiều hơn.

Người tuổi Mão hãy chuẩn bị đón thời điểm may mắn nhất trong năm của họ, chính là từ dịp này và trong mùa xuân sắp tới.

Trong khi đó, những người tuổi Mão người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm. Vợ chồng hòa thuận, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng nhu những khó khăn trong cuộc sống.

Bên canh đó, tuổi Mão nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân.

Tuổi Thân

Cung quan lộc, tuổi Thân tử vi ngày 30/12/22 sẽ tìm được cơ hội thay đổi cục diện hiện tại, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được hướng đi riêng, giúp cuộc sống trong thời gian tới có nhiều khởi sắc.

Là con giáp phát tài, Thân tài lộc khởi sắc kết thúc với tháng cuối cùng trong năm tài lộc về nhiều vô kể, bản mệnh chỉ ngồi đếm tiền thôi cũng không xuể.

Con giáp này sẽ có thêm nhiều nguồn thu phụ nên tiền bạc trong tay khá rủng rỉnh, tuy cuối năm phải mua sắm chi tiêu nhiều hơn nhưng cũng không khiến cho bản mệnh phải lo lắng. Con giáp này sớm đã có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng.

Tuổi Thân tử vi ngày 30/12/22 sẽ tìm được cơ hội thay đổi cục diện hiện tại. Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo tử vi cho thấy tuổi Thân nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với cát khí đang vượng, khả năng thu được tiền về cũng sẽ cao hơn. Qua năm mới nhiều chuyện khó nói, tốt nhất hãy kết thúc chuyện năm cũ trước khi bước sang thềm năm mới, không để chuyện nợ nần làm ảnh hưởng đến tài vận năm mới.

Tuổi Dậu

Đối với những người tuổi Dậu tử vi ngày 30/12/22 sẽ không phải là tệ. Sao cát tinh cao chiếu, đặc biệt là cung quan lộc và tài vận sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để đầu tư quá nhiều. Chỉ cần đầu tư nhỏ vẫn có thể sinh được lợi nhuận ổn định, đủ sống thoải mái hết năm.

Trong năm nay người tuổi Dậu dù có làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ gặp được quý nhân, sẽ được chiếu cố nồng hậu giúp sự nghiệp ngày một thăng tiến.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm