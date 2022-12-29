Tử vi ngày 30.12.22: đúng là 'con vàng con bạc' của Thần Tài, 3 con giáp may mắn ngập trời, tiền đổ vào ví liên tiếp, vận đào hoa nở rộ, mua nhà tậu xe trong tầm tay

Con giáp này gặp được nhiều điều may mắn, tài lộc chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn.

Tử vi ngày 30.12.22 của tuổi Ngọ tài lộc rất sáng, đến cả tháng cuối cùng của năm cũng vẫn được Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc chẳng lúc nào dứt.

Tuổi Ngọ chẳng cần phải lo tiền sắm Tết Nguyên Đán đâu, bởi bản mệnh thậm chí còn có cơ hội phát tài, thành đại gia nữa cơ. Tiền bạc dư dôi ngoài việc chi tiêu thì hãy tiết kiệm cho tương lai, đồng thời tính kế đầu tư, kinh doanh để tài lộc càng ngày càng sinh sôi nảy nở nhé, ai lo lắng thì lo lắng chứ riêng tuổi Ngọ phát tài mà thôi.

Người làm kinh doanh sẽ có 1 tháng cuối năm bội thu, hàng hóa chỉ lo không có để bán chứ chẳng mấy khi tồn đọng. Bản mệnh nhìn thấy trước được hướng đi của mình, nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường nên nhập hàng có định hướng, khiến cho bao người nhìn vào mà ao ước.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con dê tính tình phóng khoáng, hào sảng, thích bay nhảy nay đây mai đó, vì thế họ rất được yêu mến làm gì cũng có người giúp đỡ.

Tử vi ngày 30.12.22 những người tuổi Mùi chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, càng giao tiếp với nhiều người lại càng được yêu quý, làm gì cũng được giúp đỡ hết mực, thậm chí có người tạo điều kiện cho tuổi Mùi thăng tiến, làm giàu nhanh chóng.

Tử vi ngày 30.12.22 những người tuổi Mùi chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sao Thiên Hoàng chiếu mệnh nên cuộc sống của Mùi sẽ có nhiều chuyển biến. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội, nếu như họ không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì, khiến cho ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Thân

Thầy tử vi tiết lộ tử vi ngày 30.12.22, người tuổi Thân sẽ có cuộc sống tương đối ổn định, vì năm nay không có xung đột hay tương hợp, lại có các sao đại quý chiếu mệnh, nên những người cầm tinh con Khỉ sẽ có sự giúp đỡ của người lớn tuổi trong sự nghiệp, cũng như gặp được nhiều may mắn trong năm nay. Về tài lộc cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi suôn sẻ.

Tuổi Thân còn có cơ hội được giới thiệu bạn đời thông qua người lớn tuổi. Ngoài ra, đối với những người chưa có nhu cầu lập gia đình cũng sẽ gặp được hảo duyên, giúp cuộc sống của họ thêm màu sắc. Tuổi Thân vốn là người sống tình cảm, ngoài ra sự chăm chỉ và nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cuộc sống tuổi Thân sẽ bước lên một tầm cao mới, có thể không thăng hoa như họ từng mong muốn nhưng ít nhất mọi khó khăn thử thách trong thời gian qua đều được giải quyết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm