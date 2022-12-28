Tử vi ngày 29/12, top 3 con giáp TÀI LỘC BÙNG NỔ, ‘nước chảy chỗ trũng’ phất lên cực nhanh, tin vui tới tấp, ngồi không cũng có tiền, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 17:26

Tử vi ngày 29/12, 3 con giáp tài lộc may mắn hơn người, công danh, tình duyên xuôi thuận, làm ăn trúng lớn.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 29/12, tuổi Dậu lại là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố nhất. Có nhiều may mắn nhất, họ được cho là có rất nhiều cơ hội làm ăn tốt, nếu biết nắm bắt thì việc kiếm tiền không phải là khó, thậm chí còn có thể làm giàu, đổi vận dễ dàng.

Tử vi học có nói, may mắn không để đâu cho hết, con giáp này tài vận được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và công việc có nhiều tiến triển tốt lành, thuận lợi.

Tử vi ngày 29/12, top 3 con giáp TÀI LỘC BÙNG NỔ, ‘nước chảy chỗ trũng’ phất lên cực nhanh, tin vui tới tấp, ngồi không cũng có tiền, tiêu xài thả ga - Ảnh 1
Tử vi ngày 29/12, tuổi Dậu lại là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố nhất. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện công việc, tuổi Dậu cũng được khuyên nên phối hợp với đồng nghiệp, tận dụng tốt sự trợ giúp của họ thì sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn. Vì thế, những người có thói quen làm việc độc lập cũng cần lưu ý đến điều này.

Tuổi Tý

Nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Tý vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Tử vi dự báo rằng tử vi ngày 29/12 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tử vi ngày 29/12, top 3 con giáp TÀI LỘC BÙNG NỔ, ‘nước chảy chỗ trũng’ phất lên cực nhanh, tin vui tới tấp, ngồi không cũng có tiền, tiêu xài thả ga - Ảnh 2
Nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Tý vô cùng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cũng cho thấy, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Tý được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi, mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, tháo vát, có nghị lực sống phi thường. Người ngoài có thể thấy họ có cuộc sống vất vả nhưng thực chất họ không ngại thử thách để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Con giáp này có vận số may mắn. Tử vi ngày 29/12, tuổi Dần như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, công việc làm ăn thuận lợi. Tài lộc của tuổi Dần cũng cao ngất, cuộc sống ngày càng phú quý.

Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Dần là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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