Tử vi ngày 30 Tết của 12 con giáp: Không suôn sẻ với tuổi Mão, nhưng lại đầy bạc tiền với tuổi Dần

Hôm nay, bạn có thể là người hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình. Và may mắn là tình cảm trong hôm nay rất tốt. Bạn còn có khả năng quản lý công việc, ứng xử khéo léo, gây ấn tượng trong mắt đối phương.

Tuổi Tý trong hôm nay đi đâu cũng cẩn thận mất của, người kinh doanh làm ăn càng phải cẩn trọng để không bị mất tiền ảnh hưởng tâm trạng ăn Tết.

Vận trình tình cảm trong hôm nay của bạn cũng rất ngọt ngào, vui vẻ, những mâu thuẫn đều được hóa giải.

Người tuổi Sửu được đánh giá tốt về năng lực trong công việc. Từ đó, bạn sẽ có tâm trạng vô cùng thoải mái, hào hứng, vì những cố gắng bao lâu đã được công nhận.

Tuổi Sửu có lộc ăn uống vào ngày này nhưng đừng quá sa đà mà quên kế hoạch ngày mai nhé!

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của tuổi Dần khá may mắn và vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của tuổi Dần khá may mắn và vui vẻ. Vấn đề tiền bạc không có gì phải nghĩ, chi tiêu thoải mái. Và nhất là bạn luôn được mọi người ủng hộ trong việc chi tiêu.

Các mối quan hệ bạn bè của bạn trong hôm nay cũng rất tốt, có thời gian gặp mặt vui vẻ.

Dù vậy, tuổi Dần nên cẩn thận đi đứng, họa tiểu nhân có thể khiến bạn không vui.

Tuổi Mão

Ngày mới của tuổi Mão không được suôn sẻ mấy. Những yêu cầu bạn đặt ra quá cao và mọi người cảm thấy không đồng tình. Do đó, sự không hài lòng của bạn có thể ảnh hưởng đến không khí chung. Đôi khi, bạn nên nghĩ cho mọi người nhiều hơn, hy sinh vì cái chung.

Tiền bạc của tuổi Mão trong hôm nay không khó khăn nhưng bạn vẫn chưa thể thoải mái trong chi tiêu, cần cẩn thận hơn.

Tuổi Thìn

Trong ngày này, tuổi Thìn có thể tham gia những hoạt động ngày Tết để trải nghiệm niềm vui.

Dù vậy, bạn nên chú ý kế hoạch công việc, đừng vì quá vui mà bỏ quên. Nhất là cần có sự chuẩn bị cho thời khắc giao thừa, đừng quên!

Tuổi Tỵ

Các mối quan hệ của tuổi Tỵ trong hôm nay có sự khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ của tuổi Tỵ trong hôm nay có sự khởi sắc bất ngờ. Sự quan tâm của bạn khiến mọi người khá bất ngờ. Từ hành động, cách quan tâm, tiêu tiền bạc đều khiến những ai quanh bạn khá hài lòng.

Và nhất là trong hôm nay, những ai đang độc thân có thể gặp được người như ý.

Nhưng tuổi Tỵ nên tiêu xài vừa phải trong hôm nay, tránh hao hụt về sau.

Tuổi Ngọ

Vận trình ngày mới của tuổi Ngọ khá bình yên và khiến bạn hài lòng. Nếu bạn vẫn còn độc thân thì đây là lúc thích hợp để tình duyên khởi sắc hơn.

Tài chính không có gì bất thường, không có khoản thêm nhưng bạn vẫn rất hài lòng.

Trong hôm nay, tuổi Ngọ nên cẩn trọng với những hướng giải quyết công việc nếu không muốn gặp phải những khó khăn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn được người khác giúp đỡ và góp ý để tìm ra hướng giải quyết công việc nhanh chóng nhất.

Dù là ăn uống vui chơi tất niên nhưng cũng nên có điểm dừng để người thân của bạn đừng quá lo lắng. Và cũng hãy chú ý đến sức khỏe nhé!

Về tình duyên, tuổi Mùi cần trao đổi với đối phương về những kế hoạch để họ không thấy bị thiếu tôn trọng.

Tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi việc có vẻ vội vàng và rối lên với người tuổi Thân trong hôm nay. Vấn đề chính là bạn đang quá cẩn thận và làm phức tạp mọi chuyện, từ đó dễ gây áp lực cho bản thân. Cách giải quyết tốt nhất chính là bạn nên có một kế hoạch rõ ràng hơn.

Tiền bạc của bạn trong hôm nay cần được kiểm soát kỹ, tránh lãng phí.

Dù là cuối năm nhưng có vẻ bạn không hài lòng về gia đình. Mọi chuyện hình như không theo ý bạn. Dù vậy, hãy suy nghĩ đơn giản thôi, vui vẻ và tích cực chào một năm mới nào!

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu còn nhiều lo toan cho công việc nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn có kết quả tốt đẹp. Ngày mới, bạn nên có lối suy nghĩ thoáng hơn, đừng quá xem trọng công việc hay tiền bạc mà khiến bạn không có phút giây nghỉ ngơi.

Bạn nên có kế hoạch nghỉ ngơi trong hôm nay. Các mối quan hệ trong hôm nay cũng rất tốt.

Dù vậy, bạn nên giữ gìn sức khỏe hơn.

Tuổi Tuất

Có nhiều trở ngại với người tuổi Tuất trong vận trình ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều trở ngại với người tuổi Tuất trong vận trình ngày mới. Sẽ có những thay đổi bạn phải xử lý cẩn thận. Và nên thận trọng với những quyết định về tài chính vào thời điểm cuối năm này.

Dù vậy, may mắn là bạn có gia đình và người thân hỗ trợ. Và hãy cố gắng giữ tâm lý ổn định, đừng quá tức giận mà làm những chuyện không hay.

Tuổi Hợi

Ngày mới của tuổi Hợi không mấy như ý, bạn gặp phải những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Bạn nên cố gắng trấn tĩnh để ngăn những bất hòa không hay.

Vận trình tình cảm hôm nay của bạn cũng có thể vướng những mâu thuẫn. Do đó, hãy đề phòng trước bằng việc đưa ra những kế hoạch cụ thể hơn.

Điểm sáng trong hôm nay của người tuổi Hợi là tài chính. Dù vậy, bạn nên cẩn thận khi bị rủ rê chơi trò may rủi mà, dễ hao tổn tiền bạc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.