12 con giáp mặc áo màu gì vào mùng 1 Tết để cả năm phú quý sang giàu, bạc tiền dư dả?

Tâm linh - Tử vi 01/02/2019 05:30

12 con giáp vào đầu năm mới phải để ý đến màu sắc trang phục để có một năm đầy may mắn, bạc tiền phủ phê, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió!

Theo một số chuyên gia, đầu năm Kỷ Hợi 2019, 12 con giáp nên mặc trang phục màu này để suốt năm suôn sẻ mọi điều:

Tuổi Tý

Mùng 1, bạn nên mặc quần áo màu trắng, đen hoặc màu sẫm. Mùng 2 nên mặc đồ màu xanh lam hoặc đỏ. Mùng 3 nên mặc đồ màu xanh lá hoặc tím. Tránh diện trang phục màu vàng hoặc cam.

12 con giáp mặc áo màu gì vào mùng 1 Tết để cả năm phú quý sang giàu, bạc tiền dư dả? - Ảnh 1
Mùng 1, tuổi Tý nên mặc quần áo màu trắng, đen hoặc màu sẫm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mùng 1, tuổi Sửu nên diện trang phục màu vàng, cam. Mùng 2 nên chọn đồ mặc màu be vàng, đỏ. Mùng 3 nên mặc quần áo màu hồng, tím. Con giáp này nên hạn chế, tránh mặc đồ màu xanh lá, màu sẫm.

Tuổi Dần

Mùng 1, tuổi Dần nên mặc đồ  màu xanh nhạt, đen, màu sẫm. Mùng 2 nên chọn trang phục màu xanh dương. Mùng 3 nên diện đồ màu xanh lá hoặc nâu đậm. Dịp Tết, con giáp này nên tránh, hạn chế mặc đồ màu trắng, vàng kim.

Tuổi Mão

Mùng 1, tuổi Mão nên chọn đồ màu đỏ, đen, màu sẫm. Mùng 2, nên diện quần áo màu xanh lam đậm, hồng. Mùng 3 nên mặc đồ màu cam, tím. Con giáp này nên hạn chế, tránh mặc đồ màu vàng, trắng vào dịp Tết này.

Tuổi Thìn

Mùng 1, tuổi Thìn nên mặc quần áo màu vàng, be vàng. Mùng 2 nên chọn trang phục màu đỏ, hồng. Mùng 3 nên diện đồ màu sữa, đen. Ngày Tết người tuổi Thìn tránh, hạn chế mặc đồ màu xanh lá, xanh thiên thanh.

Tuổi Tỵ

Mùng 1, tuổi Tỵ nên diện đồ màu đỏ, xanh lam đậm. Mùng 2 nên chọn đồ màu hồng, xanh lá, màu sẫm. Mùng 3 nên mặc đồ màu be vàng, xanh thiên thanh. Nên tránh mặc quần áo màu đen, trắng.

12 con giáp mặc áo màu gì vào mùng 1 Tết để cả năm phú quý sang giàu, bạc tiền dư dả? - Ảnh 2
Tuổi Tỵ Mùng 1 nên diện đồ màu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mùng 1, tuổi Ngọ nên hạn chế mặc đồ màu xanh lá, xanh lam. Mùng 2 nên chọn đồ màu đỏ, hồng. Mùng 3 nên diện quần áo màu cam nhạt, hồng phấn. Tết này, người tuổi Ngọ tránh, hạn chế mặc đồ màu đen, trắng.

Tuổi Mùi

Mùng 1, tuổi Mùi nên chọn đồ màu vàng, đỏ. Mùng 2 nên diện trang phục màu hồng phấn, be vàng. Mùng 3 nên mặc đồ màu sữa, trắng. Tuổi Mùi nên hạn chế, tránh mặc đồ màu đen, xanh lá dịp Tết này.

Tuổi Thân

Mùng 1, tuổi Thân Tết nên chọn trang phục màu vàng, trắng. Mùng 2 nên mặc đồ màu cam đậm, sữa. Mùng 3 nên diện đồ màu hồng phấn, tím. Ngày Tết, người tuổi Thân hạn chế, tránh mặc đồ màu xanh lá, đen.

Tuổi Dậu

Mùng 1, tuổi Dậu nên chọn trang phục màu vàng, be nhạt. Mùng 2 nên mặc đồ màu đen, trắng. Mùng 3 nên diện quần áo màu xanh đậm, tím. Những màu trang phục con giáp này nên tránh là đỏ và xanh lá.

12 con giáp mặc áo màu gì vào mùng 1 Tết để cả năm phú quý sang giàu, bạc tiền dư dả? - Ảnh 3
Tuổi Dậu Mùng 1 nên chọn trang phục màu vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mùng 1, tuổi Tuất nên mặc đồ màu vàng, đỏ hoặc trắng. Mùng 2 nên chọn trang phục màu be, cam đậm. Mùng 3 nên mặc quần áo màu cà phê, hồng phấn. Tuổi Tuất tránh mặc đồ màu đen, xanh lá đầu năm.

Tuổi Hợi

Mùng 1, tuổi Hợi mặc đồ màu trắng, cam nhạt hoặc đỏ. Mùng 2 nên diện quần áo màu xanh dương, đen. Mùng 3 nên chọn đồ màu xanh lam đậm. Con giáp này tránh mặc đồ vàng, be đầu năm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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