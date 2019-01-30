Những con giáp chọn cách im lặng khi bị phản bội

Tâm linh - Tử vi 30/01/2019 05:30

Những con giáp sau dù bị tổn thương đau đớn, họ vẫn chọn cách im lặng, để tìm cách thứ tha và bao dung cho đối phương…

Con người khi yêu đều trở nên  mềm mỏng hơn. Chúng ta có thể dễ vui, cũng dễ khóc một cách đầy đớn đau vì một mối tình. Thậm chí, ngay cả khi bị phản bội, vẫn chọn cách im lặng để mong rằng yêu thương kia vẫn còn chút ít sót lại để trở về, để như cũ.

Những con giáp sau chính là như vậy. Dù bị tổn thương đau đớn, họ vẫn chọn cách im lặng, để tìm cách thứ tha và bao dung cho đối phương…

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính kiên nhẫn cực kì cao. Trong tình yêu, họ hết lòng vì đối phương, dễ chiều theo mong muốn của người tình.

Khi bước vào hôn nhân, người tuổi Sửu luôn giàu bao dung và thứ tha cho bạn đời. Họ không để ý nhiều đến bản thân nhưng hoàn toàn dành hết những gì mình có cho gia đình và chồng con. Ngay cả khi bạn đời có sự phản bội, họ vẫn muốn thứ tha để gia đình có thể yên ấm trở lại.

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Khi bước vào hôn nhân, người tuổi Sửu luôn giàu bao dung và thứ tha cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có trái tim mỏng manh, yếu đuối trước những điều dễ xúc động, đáng thương. Trong tình yêu, khi bị phản bội, con giáp này sẽ không để yên nếu cả hai cùng chịu đớn đau. Nếu đối phương làm điều có lỗi, họ sẽ nghĩ họ cũng có phần sai. Và nếu thật là đối phương đã sai nhưng biết cách nhận lỗi, họ vẫn sẵn lòng tha thứ và bỏ qua hết thảy.

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Người tuổi Mùi vốn có trái tim mỏng manh, yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

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Người tuổi Hợi giàu bao dung đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi giàu bao dung đáng nể. Con giáp này luôn lạc quan trước việc bị phản bội và tích cực với những cách giải quyết. Phần lớn người tuổi này khi bị phản bội sẽ kiên nhẫn và cho bạn đời một cơ hội sửa sai. Nhưng nếu đối phương nhiều lần lặp lại lỗi sai, con giáp này sẽ không bao giờ quay đầu lại.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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