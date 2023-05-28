Tử vi ngày 29/5/2023: Hợi có vận trình tài lộc hanh thông, Tuất gặp phải trắc trở trong tình cảm

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Hai 29/05/2023, Tuổi Dậu bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Có vẻ như Tuổi Dậu đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu bạn bè, hãy cân đối lại sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, những cuộc gặp gỡ là phương thức hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, Tuổi Dậu nên biết tận dụng.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Dậu luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Tuổi Dậu bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Danh vọng của tuổi Tuất khó tránh khỏi vấn đề, con giáp này cảm thấy bất bình vì những công sức mà mình bỏ ra không được người khác công nhận xứng đáng, bạn muốn từ bỏ.

Nhân duyên gập ghềnh trắc trở, vì quá mù quáng trong tình yêu mà bản mệnh trở thành kẻ ngốc trong mắt người khác, tình cảm không có sự bền chặt.

Lộc tài rủng rỉnh, người tuổi này hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa hay chi tiêu cho những món đồ đắt tiền mà mình muốn.

Lộc tài rủng rỉnh, người tuổi này hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa hay chi tiêu cho những món đồ đắt tiền mà mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi



Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra khá khó khăn, vất vả. Môi trường làm việc luôn chứa đựng những vấn đề phức tạp nên chỉ cần một lời nói vạ miệng thì cũng có thể tự tạo rắc rối cho mình. Do đó, bản mệnh hãy cẩn trọng khi làm việc chung với mọi người.

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Dù công việc gặp trở ngại nhưng đường tài lộc của con giáp này khá lý tưởng do có thu nhập đến từ nhiều công việc khác nhau chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thu từ công việc chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, tốt đẹp Người đã lập gia đình đang có khoảng thời gian chung sống vui vẻ, đồng thời sự kết hợp ăn ý của những người trong cuộc còn nhiều thuận lợi hơn trong công việc chung.

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra khá khó khăn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.