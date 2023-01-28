Tử vi ngày 28/1/2023, THẦN TÀI ban lộc giàu có: 3 con giáp may mắn bùng nổ, vốn 1 lời 10, tiền tài ào ào vào túi, tình duyên thăng hoa bất tận

Vận trình của tuổi Ngọ trong ngày 28/1, đường công danh nở rộ, tài chính tăng lên đều đều. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được cấp trên công nhận. Bạn đối mặt với nhiều thử thách nhưng vẫn vượt qua dễ dàng và được cấp trên khen ngợi hết lời.

Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui đổ về trong thời điểm này. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay được thực hiện suôn sẻ, đạt thành tựu hơn bản thân mong đợi. Phú quý theo chân, may mắn lại gần nên càng về cuối năm Ngọ càng vượng phát, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi làm việc gì cũng rất quyết tâm và đặc biệt có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Vận thế của người tuổi Mùi trong ngày 28/1 tương đối ổn định, cuộc sống của con giáp này không có nhiều biến động cũng như đột phá mới trong mọi lĩnh vự.

Tuy nhiên, do bước vào đại vận nên người tuổi Mùi có cơ hội đại phát tài, chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ thì không cần lo đến tiền bạc trong thời gian dài.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén, họ luôn nghĩ ra được rất nhiều sáng kiến, đặc biệt nếu để cho họ được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Khi còn là nhân viên, nếu họ được giao cho phụ trách những công việc như xã giao, thương thảo với đối tác, họ chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Vì thế, con giáp giỏi kinh doanh này đã giành được sự chú ý cũng như công nhận của cấp trên ngay từ khi còn rất trẻ. Nhưng tất nhiên, họ sẽ chẳng hài lòng mãi ở vị trí nhân viên đâu, bởi họ cũng có tham vọng rất lớn.

Nhờ trí thông minh và sự kiên nhẫn của mình, họ sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn, cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc.

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