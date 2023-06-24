Tử vi ngày 25/6/2023: Đúng 9h, Thân dễ vướng vào chuyện thị phi, Ngọ gặp những rắc rối không đáng có do Thương Quan chiếu mệnh

Thương Quan được xem là hung thần mang tới những rắc rối không đáng có cho con giáp tuổi Ngọ. Nếu bạn không chủ động tìm ra hướng đi phù hợp để thay đổi hiện tại thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn đấy nhé.

Mộc - Hỏa tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh tìm được cơ hội mới từ nghề phụ để gia tăng thu nhập. Có thể bạn đã thử nhiều lần nhưng lần này mới thành công và khiến bạn hào hứng hơn bao giờ hết.

Tam Hợp nhắc nhở bản mệnh trong đời sống tình cảm, bạn và nửa kia cần cẩn thận hoạch định hướng đi lâu dài, chú ý đến những áp lực về tiền bạc, cân bằng thu chi. Đừng quên bạn luôn luôn nhận được sự chúc phúc từ những người xung quanh cho mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Thương Quan được xem là hung thần mang tới những rắc rối không đáng có cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 25/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi chưa tìm được đối tượng phù hợp cho mối tình hiện tại.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc còn thiếu những kỹ năng mềm, cố gắng trau dồi thêm kiến thức mới.

Tình cảm: Hãy xây dựng một mối quan hệ ổn định và lâu dài, dừng để bản thân rơi vào những ngày cô đơn nhất chỉ có một mình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đặt mục tiêu quản lí tài chính rõ ràng và luôn có cách giải quyết cụ thể nhất.

Sức khoẻ: Tạo thói quen ăn uống khoa học, tạo ra cộng đồng chia sẻ cùng nhau.

Mùi chưa tìm được đối tượng phù hợp cho mối tình hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chủ Nhật 25/06/2023, Tuổi Thân dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Thân lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Thân có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Thân cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Những chuyện thị phi bên lề vào Chủ Nhật này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của Tuổi Thân, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều.

Thân dễ vướng vào chuyện thị phi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.