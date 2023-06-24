Tử vi ngày 25/6/2023: Sửu nên giữ tiền bạc cẩn thận, đề phòng tiểu nhân quấy phá, vận trình tình cảm của Dần tiến triển vô cùng tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 15:11

Sửu nên giữ tiền bạc cẩn thận, đề phòng tiểu nhân quấy phá, vận trình tình cảm của Dần tiến triển vô cùng tốt đẹp trong ngày 25/6/2023.

Tuổi Tý

Đây là ngày để Tý hành động và đạt được những mục tiêu đề ra với sự nâng đỡ của Chính Ấn. Thông qua những nỗ lực của bản thân, Tý không gặp khó khăn khi vươn tới cái đích mình mong muốn. Đây chính là ngày bạn chinh phục trái tim mọi người.

Ngũ hành tương sinh mang tới những thuận lợi mà bạn không ngờ tới. Với người đang tìm việc, bạn có thể nhận được lời khuyên từ những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. 

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. 

Tử vi ngày 25/6/2023: Sửu nên giữ tiền bạc cẩn thận, đề phòng tiểu nhân quấy phá, vận trình tình cảm của Dần tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh 1
Tý không gặp khó khăn khi vươn tới cái đích mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 25/6/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu biết cách quản lí chi tiết từng công việc.  

Công việc: Người tuổi Sửu là một người nắm bắt công việc nhanh, quản lí giỏi được nhiều người yêu mến. 

Tình cảm: Bạn có trái tim ấm áp, luôn biết quan tâm và chăm sóc người mình yêu. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, giữ tiền bạc cẩn thận, phòng hề kẻ gian ăn cắp. 

Sức khoẻ: Hãy quan tâm đến thời gian nghỉ ngơi của bản thân, đừng làm việc quá sức. 

Tử vi ngày 25/6/2023: Sửu nên giữ tiền bạc cẩn thận, đề phòng tiểu nhân quấy phá, vận trình tình cảm của Dần tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh 2
Sửu biết cách quản lí chi tiết từng công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chủ Nhật 25/06/2023, Tuổi Dần chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Vận trình tình cảm của Tuổi Dần trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó.

Tử vi ngày 25/6/2023: Sửu nên giữ tiền bạc cẩn thận, đề phòng tiểu nhân quấy phá, vận trình tình cảm của Dần tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh 3
Dần chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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