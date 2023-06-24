Tử vi ngày 25/6/2023: Đúng 13h, Tỵ nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc, Mão cần phải bình tĩnh đối mặt với những thử thách do Kiếp Tài chiếu mệnh

Kiếp Tài thử thách thì con giáp tuổi Mão cần phải bình tĩnh đối mặt. Dù mọi việc xảy ra thế nào đi chăng nữa, đây là ngày để bạn đối mặt và tìm hướng xử lý, thay vì trốn tránh. Thể hiện tinh thần trách nhiệm là cách bạn ghi điểm trong mắt mọi người.

Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe và cả tâm trạng của bản mệnh. Có thể người tuổi Mão không nhận ra nhưng bạn cáu kỉnh và dễ nổi nóng hơn bình thường cũng chỉ vì thể trạng có chút bất an. Hôm nay đi ngủ sớm sẽ tốt hơn cho bạn.

Nay nhờ có Tam Hội đã mang lại cho bạn cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ mới, những môi trường mới, vì thế đẩy mạnh hòa nhập sẽ giúp ích cho bạn. Không những thế, họ còn khơi gợi cho bạn những ý tưởng hay ho để bạn áp dụng vào cuộc sống có vẻ như đang nhàm chán của bạn.

Mão cần phải bình tĩnh đối mặt với những thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 25/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn có được nguồn thu nhập ổn định.

Công việc: Người tuổi Thìn đang lao vào những ngày khó khăn nhất, công việc xoay chuyển liên tục.

Tình cảm: Tình cảm cần được cảm thông và chia sẻ, tránh những hiểu lầm không cần thiết xảy ra.

Tài lộc: Cố gắng dành thời gian tìm thêm việc, ổn định nguồn thu nhập.

Sức khoẻ: Hãy chú ý những ngày nắng nóng, dễ cảm sốt.

Thìn có được nguồn thu nhập ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chủ Nhật 25/06/2023, Tuổi Tỵ làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Tỵ chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng Tuổi Tỵ vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Bù lại vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Tỵ làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.