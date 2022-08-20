Tử vi ngày 24/7 âm lịch, 3 con giáp được thần phật nhìn trúng, mọi việc suôn sẻ đúng ý, tài lộc trải dài đến tận trời xanh

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 05:34

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, nhân duyên của tuổi Dần, Mùi, Thìn trong ngày 24/7 âm lịch rất tốt.

Tuổi Dần

Khi sao may mắn dẫn đường trong ngày 24/7 âm lịch, tuổi Dần có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Những người cầm tinh con Hổ thường có đặc điểm là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Nhưng hãy nhớ rằng, đây là thời kỳ công việc chính cần bạn tập trung nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn để mở đường đi lên.

Tử vi ngày 24/7 âm lịch, 3 con giáp được thần phật nhìn trúng, mọi việc suôn sẻ đúng ý, tài lộc trải dài đến tận trời xanh - Ảnh 1
Khi sao may mắn dẫn đường trong ngày 24/7 âm lịch, tuổi Dần có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trước những rủi ro đe dọa, tuổi Thìn hãy lập kế hoạch cụ thể, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới tránh được thất bại. Các kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội phải được đầu tư phát triển. Đây đều là những nhân tố quyết định vận trình cuối năm của họ có thể lội ngược dòng hay không.

Bất chấp những hung tinh cản đường, người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, chính là những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm thì trong ngày 24/7 âm lịch, tuổi Thìn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Chỉ cần làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn, nợ nần để đầu tư lung tung thì con đường tài lộc của tuổi Thìn vẫn khá ổn định.

Tử vi ngày 24/7 âm lịch, 3 con giáp được thần phật nhìn trúng, mọi việc suôn sẻ đúng ý, tài lộc trải dài đến tận trời xanh - Ảnh 2
Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm thì trong ngày 24/7 âm lịch, tuổi Thìn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ là con giáp đón tài lộc đi lên trong ngày 24/7 âm lịch, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Một khi đủ thận trọng để đi qua giai đoạn này, tập trung vào nguồn thu nhập chính, họ sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Trông chờ vào may rủi trong thời điểm này chỉ hao tổn tiền bạc. Ngược lại, tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Tử vi ngày 24/7 âm lịch, 3 con giáp được thần phật nhìn trúng, mọi việc suôn sẻ đúng ý, tài lộc trải dài đến tận trời xanh - Ảnh 3
Tuổi Mùi sẽ là con giáp đón tài lộc đi lên trong ngày 24/7 âm lịch, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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