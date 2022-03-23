Tử vi ngày 23/3: Tuổi Dần sự nghiệp THĂNG HOA, tuổi Ngọ được THỰC THẦN ghé thăm, TÀI LỘC đếm không xuể, tuổi Thân tình cảm KHỞI SẮC

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, mọi viêc diễn ra thực sự tốt đẹp nhờ có cát tinh che chở, cho phép tuổi Tý nhìn nhận sự việc ở góc độ tươi sáng, rõ rệt hơn. Chính vì thế, bản mệnh biết mình phải làm gì để có một ngày hiệu quả.

Về phương diện tình cảm, tuổi Tý suy nghĩ về cách cải thiện mối quan hệ với người thân nhiều hơn. Và chỉ bằng những hành động nhỏ như quan tâm, hỏi han mọi người, con giáp này cũng đã cảm nhận được tình cảm đã được thắt chặt hơn trước.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng. Trong ngày này, nhắc nhở người tuổi này cần phải cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí khi đối diện với những áp lực trong công việc. Đừng vì bảo vệ tham vọng của mình mà ích kỷ không nghĩ tới lợi ích của người khác.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng.

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Chính vì không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân mà con giáp này có thể gây ra những thương tổn cho người bạn đời của mình. Người độc thân cũng chưa tìm được ý trung nhân vì tiêu chuẩn đặt ra là quá cao.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bản mệnh bắt tay làm việc gì cũng nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả. Cấp trên lẫn đồng nghiệp đều đánh giá cao cách làm việc của bạn, cả về tinh thần lẫn kỹ năng củng cố thêm ít nhiều động lực ở bản mệnh.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Tình cảm hài hoà, các cặp đôi cảm nhận rõ tình yêu, sự quan tâm ở người bạn đời của mình. Không dễ gì để có được hạnh phúc hiện tại nên bản mệnh càng thêm trân trọng nó.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, tuổi Mão có xu hướng cứng đầu hơn. Thế nhưng nếu cứ cố chấp như vậy chỉ cho thấy bản mệnh có cái tôi quá cao và không chịu tiếp thu, học hỏi kiến thức mới và sẽ bị đánh giá thấp. Nếu thấy mình sai thì nên sửa ngay đi.

Về phương diện tình cảm, tâm hồn tuổi Mão bao trùm những cảm xúc đầy lãng mạn, có thể cảm thấy mình như là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Đây cũng là thời gian mà bản mệnh quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ, đặc biệt trong quan hệ cá nhân như bạn bè hay người yêu.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi này mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đã tính toán từ trước. Có đôi lúc, bản mệnh hãy mạo hiểm và liều lĩnh một chút để thu gặt được những thành tựu đáng kể hơn.

Vận trình tình cảm chưa thật sự nổi bật. Tuổi Thìn đang trong giai đoạn tìm hiểu đừng quá tới tấp hay vồ vập mà khiến đối phương hoảng sợ. Tình cảm phải xuất phát từ sự rung động tự nhiên và xây đắp bằng quan tâm chân thành thì mới bền vững.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ diễn ra không thuận lợi.

Tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại dễ khiến người tuổi này bị cô lập trong môi trường làm việc tập thể. Vì không tạo được cảm tình với cấp trên cũng như đồng nghiệp nên khi gặp khó khăn, bản mệnh cũng khó tìm được sự giúp đỡ.

Tình cảm tương đối viên mãn, đây là thời điểm tốt để người có đôi có cặp tìm cách hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Chỉ cần cả hai bình tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe nhau thì không có chuyện gì là không thể giải quyết.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, Thực thần ghé thăm mang đến tuổi Ngọ nhiều niềm vui. Con giáp này có lộc đến tay lại có nhiều lời mời. Điều đó khiến bản mệnh cảm thấy tự tin và thoải mái.

Thực thần ghé thăm mang đến tuổi Ngọ nhiều niềm vui.

Tuy nhiên ngũ hành xung khắc gây ra một số rắc rối giữa tuổi Ngọ và người thương, có thể mọi việc xuất phát từ chuyện nhỏ, chỉ là bản mệnh đã chuyện bé xé ra to mà thôi. Hai người khi thẳng thắn nói chuyện cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật ở hướng Tây Nam phía ngoài giường ngủ của mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không quá suôn sẻ. Điềm báo có mâu thuẫn với cấp trên lẫn đồng nghiệp khiến tâm trạng của người tuổi này luôn ở trong trạng thái nặng nề. Phần khác là bởi vì bản mệnh không biết kiểm soát cảm xúc tốt nên dễ có những quyết định thiếu khôn ngoan.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không quá suôn sẻ.

Vận trình tình cảm đậm sâu. Đôi lứa yêu nhau nồng nàn, thắm thiết và tưởng chừng như không thể sống mà thiếu người ấy. Tuổi Mùi độc thân cần mạnh dạn thêm chút nữa để dễ dàng chinh phục được người ấy.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Sự nhạy bén, linh hoạt trong quá trình nắm bắt thời cơ giúp tuổi Thân có những bước tiến đáng kể trong ngày. Tuy nhiên, cơ hội bao giờ cũng đi liền với thách thức đòi hỏi bản mệnh phải thật vững vàng dù đứng trong hoàn cảnh nào.

Bạn và nửa kia đã có khoảng thời gian dài để tìm hiểu lẫn nhau, và đây là lúc để hai người tính tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân cần mở lòng mình và cho người khác cơ hội để không phải sống trong cảnh cô đơn nữa.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Dự báo con giáp này sẽ nhận được cơn mưa lời khen nhờ thái độ tích cực, tinh thần hăng say và cầu tiến trong công việc. Bản mệnh có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng sự siêng năng và ham hỏi học chính là yếu tố góp phần làm nên thành công của hôm nay.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Sự thể hiện tình cảm một cách tinh tế, thoải mái giúp con giáp này nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ những người khác giới. Tuy nhiên, người có đôi có cặp cần giữ khoảng cách an toàn với những người khác giới.

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, các quyết định về tiền bạc của tuổi Tuất khá chính xác. Nhưng trước khi bản mệnh thực hiện cần phải dành thời gian xem xét, đánh giá các chướng ngại vật cũng như khả năng của chính mình.

Ngũ hành xung khắc cho thấy con giáp này không giỏi trong việc giữ hòa khí với mọi người, có thể người khác nói đùa nhưng bản mệnh không hiểu và làm lớn chuyện. Tuổi Tuất phải cân nhắc lại cách hành xử với mọi người nếu không muốn bị xa lánh.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 23/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn. Công việc chính mặc dù có phần nhàm chán, nhưng nếu làm tốt thì vẫn có được những cơ hội chuyển đổi như ý. Nếu có cơ hội thì bản mệnh cũng nên cho phép bản thân thử sức ở những lĩnh vực khác.

Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn.

Dường như các cặp đôi vẫn chưa thể tìm ra được tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân sau những cãi vả triền miên. Đừng xem nó là gia vị của tình yêu nữa, vì khi xung đột lên tới đỉnh điểm thì chuyện tồi tệ nhất sẽ đến.

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