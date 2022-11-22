Tử vi ngày 23/11 thuận lợi cho công danh tài lộc phát triển dần dần, phúc lộc trong cuộc sống cũng tràn đầy nếu biết cư xử cẩn trọng. Nếu gặp nhiều phúc tinh, dù tinh thần căng thẳng, gặp nhiều xáo trộn thì cũng được tạo cơ hội để dễ dàng vượt qua thời điểm khó khăn.

Người mang bản mệnh con Gà thường có tính cách ngay thẳng, chí khí, có phẩm đức, mang mệnh bình ổn, y lộc đủ dùng. Nam mạng thường tuổi già hưng vượng, nữ mạng có số giúp chồng hưng gia lập thế. Tử vi ngày 23/11, con giáp này rất may mắn vì đại đa số chuyện đều phát sinh theo hướng tích cực, gia đạo êm ấm, năng lực tăng lên, quý nhân phù trợ.

Họ luôn giữ tinh thần học tập suốt đời. Tuy vậy, đôi lúc, con giáp này tỏ ra khá bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý từ những người khác. Con giáp này cần bình tĩnh, suy xét về những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Người tuổi cũng có tâm hồn rất tinh tế, giỏi khám phá những điều mới mẻ. Con giáp này cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Tử vi ngày 23/11, con giáp này được dự đoán sẽ ngày một thành công trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn với những bạn làm ăn uy tín. Được quý nhân phù trợ, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 23/11, vận tài lộc của người tuổi Ngọ quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi phương Đông tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Đương nhiên khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của người tuổi Ngọ cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên.

Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này, đó là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm