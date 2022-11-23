Tử vi ngày 23/11/2022, 3 con giáp tiền đổ xuống đầu, nghèo đói không lo, cực khổ không sợ, cứ thư thả nhưng ‘hái lộc đầy nhà’, làm 1 được 10, sướng hơn tiên

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 06:22

Tử vi ngày 23 - 24/11/2022, trời ban số sướng, 3 con giáp rước lộc vào nhà, chuẩn bị tinh thần được tăng lương, thăng chức, thành công phủ đầu, không ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không chỉ gặp toàn những điều suôn sẻ, nhờ đầu óc thông minh, tính cách linh hoạt, con giáp này có thể đối đầu với mọi tình huống.

Tử vi ngày 23 - 24/11/2022, tuổi Dần sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới, không ngừng học hỏi để hoàn thành xuất sắc công việc. Nhờ cát tinh hỗ trợ mà con giáp này đón nhận được nhiều điều may mắn.

Vượt qua các thử thách, công sức của tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới. Đi đến đâu, họ cũng trở nên nổi bật và là trung tâm của sự chú ý.

Tử vi ngày 23/11/2022, 3 con giáp tiền đổ xuống đầu, nghèo đói không lo, cực khổ không sợ, cứ thư thả nhưng ‘hái lộc đầy nhà’, làm 1 được 10, sướng hơn tiên - Ảnh 1
Con giáp Dần mọi sự thành công. Ảnh minh họa: Internet

Người đã lập gia đình có cuộc sống thoải mái, êm ấm bên người thân. Hai người thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau và thêm thấu hiểu đối phương, có thể cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 23 - 24/11/2022, cơ hội kinh doanh của những người tuổi Mão rất cao. Càng về cuối năm, khi công việc ngày càng phát triển, tuổi Mão chẳng bao giờ phải cảm thấy buồn phiền hay lo lắng về công việc của mình.

Song với tính cách rất cầu toàn, nên đối với người tuổi Mão, thành công trong sự nghiệp vẫn chưa được như mong đơi.

Tử vi ngày 23 - 24/11/2022, tiến độ công việc của tuổi Mão được cải thiện đáng kể. Từ đó, những kế hoạch kinh doanh hay mở rộng doanh nghiệp đều được mọi người ủng hộ.

Về mặt tình cảm, cuối tháng 11, vận trình tình cảm của tuổi Mão khá thuận lợi. Dường như, những hiểu nhầm của bản mệnh và đối phương đã được hóa giải, nhờ đó mà hai người hiểu nhau hơn, chấp nhận bỏ qua những thiếu sót của nhau.

Tử vi ngày 23/11/2022, 3 con giáp tiền đổ xuống đầu, nghèo đói không lo, cực khổ không sợ, cứ thư thả nhưng ‘hái lộc đầy nhà’, làm 1 được 10, sướng hơn tiên - Ảnh 2
Người tuổi Mão may mắn, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân gặp được nửa kia đích thực của mình trong tình huống bất ngờ nhất nhưng cũng để lại ấn tượng và kỉ niệm khó quên nhất.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nếu là nam giới thì vô cùng lịch sự, hào hiệp, hiếm khi nổi nóng, còn là nữ thì thường là những người rất hòa đồng, chan hòa với bạn bè, cẩn trọng và rụt rè khi mới yêu, nhưng khi sâu sắc thì lại đối xử hết mình và vô cùng chân thành.

Theo các chuyên gia phong thủy, tử vi ngày 23 - 24/11/2022, tuổi Thìn đầy may mắn, mọi khó khăn sẽ được đền bù vào nửa cuối năm, đặc biệt là từ tháng 11 dương trở đi.

Từ khoảng thời gian này, tuổi Thìn được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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