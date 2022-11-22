Tử vi ngày 24.11.2022, vận đỏ chót, 3 con giáp lộc lá nhiều vô kể, phát tài to đùng, chông gai qua hết, 'chốc chốc lại bội thu', nghèo chẳng tìm đến

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 19:41

Tử vi ngày 24.11.2022, 3 con giáp sau đây có vận trình suôn sẻ, gặt hái tài lộc ào ào như nước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn tử vi ngày 24.11.2022. Con giáp này xác định được mục tiêu phấn đấu và cố gắng làm đến cùng. Việc làm việc có kế hoạch, tuần tự từng bước giúp tuổi Sửu kiểm soát được mọi việc và không rơi vào hoàn cảnh bối rối.

Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Sửu tiến triển thuận lợi. Nhờ đó, bản mệnh có túi tiền ngày một rủng rỉnh. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh có thể ký kết hợp đồng và xây dựng các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Người làm công ăn lương có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc.

Tử vi ngày 24.11.2022, vận đỏ chót, 3 con giáp lộc lá nhiều vô kể, phát tài to đùng, chông gai qua hết, 'chốc chốc lại bội thu', nghèo chẳng tìm đến - Ảnh 1
Người tuổi Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn tử vi ngày 24.11.2022. Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình duyên, tuổi Sửu còn độc thân có thể tìm được người ưng ý và muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Người đã có gia đình hưởng cuộc sống hạnh phúc êm đềm.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 24.11.2022 cho thấy mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn với người tuổi Mùi vào thời điểm này. Bản mệnh tìm ra được những tiềm năng sáng tạo còn tiềm ẩn trong mình, cũng nhờ sự sáng tạo đó mà con giáp này nhanh chóng vượt qua được trở ngại trước mắt, không những chứng minh được năng lực của bản thân mà còn gặt hái được không ít thành công.

Cát tinh xuất hiện, giúp cho tình yêu đôi lứa của tuổi Mùi được thuận lợi suôn sẻ hơn. Vận trình hanh thông cũng sẽ thúc đẩy con giáp này tiến lên, đón những bước phát triển càng ngày càng tốt hơn.

Tử vi ngày 24.11.2022, vận đỏ chót, 3 con giáp lộc lá nhiều vô kể, phát tài to đùng, chông gai qua hết, 'chốc chốc lại bội thu', nghèo chẳng tìm đến - Ảnh 2
Tử vi ngày 24.11.2022 cho thấy mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn với người tuổi Mùi vào thời điểm này. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống trở nên thoải mái, tinh thần vui vẻ hạnh phúc, so với những buồn bực trước đây thì giờ không còn tranh cãi nữa, bạn và người ấy đã biết lắng nghe, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Dù không phải lúc nào chuyện cũng diễn tiến theo đúng ý mình nhưng biết trân trọng hạnh phúc đang có mà giữ bình tĩnh.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 24.11.2022 được coi là một ngày hoàn mỹ, vô cùng thành công của những người tuổi Ngọ. Họ được đánh giá là con giáp gặp được nhiều may mắn nhất, với nhiều sao tốt chiếu rọi nhất, sẽ có lộc tiền tài vô cùng xán lạn.

Chính vì vậy, nếu không liệt kê tuổi Ngọ vào danh sách những con giáp may mắn nhất của thì sẽ là 1 thiếu sót lớn.

Người độc thân đã bớt phần xốc nổi, bốc đồng khi đánh giá người khác chỉ qua lần gặp mặt đầu tiên. Bạn biết nhìn ra điểm tốt của đối phương, không để cho những định kiến xã hội khiến mình bị lầm đường lạc lối. Tình yêu sẽ đến với những trái tim cùng chung nhịp đập.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp vận mệnh đỏ chót tử vi ngày 23/11/2022, hái hết lộc về nhà, gánh vàng gánh bạc còng lưng, duyên tình đượm thắm, làm gì cũng vượng tài

Chúc mừng 3 con giáp vận mệnh đỏ chót tử vi ngày 23/11/2022, hái hết lộc về nhà, gánh vàng gánh bạc còng lưng, duyên tình đượm thắm, làm gì cũng vượng tài

Tử vi ngày 23/11/2022, 3 con giáp may mắn từ tiền đến tình, vàng bạc rủ nhau vào túi, tình duyên thăng hoa đủ đầy.

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