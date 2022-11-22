Tử vi ngày 23.11.2022, 3 con giáp như ‘chuột sa hũ nếp’, vơ hết lộc thiên hạ về nhà, vận đỏ như son, trúng số mua nhà đẹp xe sang, mọi thứ nằm trong tầm tay, làm gì cũng may mắn

Trong chuyện làm ăn, tuổi Thân có thể thành công ký kết hợp đồng với đối tác. Đôi bên có thể hỗ trợ nhau để kế hoạch làm ăn phát triển thuận lợi, thu về lợi nhuận khả quan.

Người tuổi Thân thông minh, có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp nay còn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa và gặp được quý nhân. Tử vi ngày 23.11.2022, tuổi Thân nhận được những dự án tốt, có thể thăng tiến trong sự nghiệp.

Về chuyện tình cảm, người độc thân có thể được giới thiệu những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bản mệnh và đối phương có thể tiến xa hơn. Những người đã lập gia đình biết yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù bận rộn đến đâu, hai người cũng đừng quên trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với đối phương.

Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và sự nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đứng đầu trong số những con giáp may mắn tử vi ngày 23.11.2022. Nhìn chung, tuổi Dậu thường hay bị phân tâm mọi việc, nhất là trong công việc.

Nhờ sự may mắn, trong tháng 11, tuổi Dậu sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Họ cũng luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn.

Với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và người thân, có vẻ như công việc của những người tuổi Dậu đang ngày càng dễ dàng và suôn sẻ hơn trước.

Tuổi Dậu đứng đầu trong số những con giáp may mắn tử vi ngày 23.11.2022. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tớicũng giúp cho người tuổi Dậu có thêm nhiều cơ hội mới để trải nghiệm. Nhưng đây cũng là lúc tuổi Dậu phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới có thể phát triển được nghề nghiệp hiện tại. Trong thời điểm này, tuổi Dậu không chỉ gặp may trong công việc mà con giáp này còn có lộc ăn uống, có người giúp đỡ. Nhờ vậy mà tinh thần con giáp này luôn cảm thấy phấn chấn.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Tuổi Tý tài giỏi là thế, nhưng lại thường là những người khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình, luôn thích ẩn mình trong đám đông, nên phúc phần lại càng lớn và ít khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Tử vi ngày 23.11.2022, tử vi học có nói họ chỉ gặp may mắn và thuận lợi. Đặc biệt, tháng 11 là thời điểm tuổi Tý dễ làm nên chuyện, nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, có thể trở nên vô cùng giàu có.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm