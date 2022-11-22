Tử vi ngày 23.11.2022, 3 con giáp như ‘chuột sa hũ nếp’, vơ hết lộc thiên hạ về nhà, vận đỏ như son, trúng số mua nhà đẹp xe sang, mọi thứ nằm trong tầm tay, làm gì cũng may mắn

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 19:47

Tử vi ngày 23.11.2022, 3 con giáp đạt được mọi sự như mong muốn, nhất là về tài lộc, lộc phát không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp nay còn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa và gặp được quý nhân. Tử vi ngày 23.11.2022, tuổi Thân nhận được những dự án tốt, có thể thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong chuyện làm ăn, tuổi Thân có thể thành công ký kết hợp đồng với đối tác. Đôi bên có thể hỗ trợ nhau để kế hoạch làm ăn phát triển thuận lợi, thu về lợi nhuận khả quan.

Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và sự nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh.

Tử vi ngày 23.11.2022, 3 con giáp như ‘chuột sa hũ nếp’, vơ hết lộc thiên hạ về nhà, vận đỏ như son, trúng số mua nhà đẹp xe sang, mọi thứ nằm trong tầm tay, làm gì cũng may mắn - Ảnh 1
Tử vi ngày 23.11.2022, tuổi Thân nhận được những dự án tốt, có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, người độc thân có thể được giới thiệu những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bản mệnh và đối phương có thể tiến xa hơn. Những người đã lập gia đình biết yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù bận rộn đến đâu, hai người cũng đừng quên trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với đối phương.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đứng đầu trong số những con giáp may mắn tử vi ngày 23.11.2022. Nhìn chung, tuổi Dậu thường hay bị phân tâm mọi việc, nhất là trong công việc.

Nhờ sự may mắn, trong tháng 11, tuổi Dậu sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Họ cũng luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn.

Với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và người thân, có vẻ như công việc của những người tuổi Dậu đang ngày càng dễ dàng và suôn sẻ hơn trước.

Tử vi ngày 23.11.2022, 3 con giáp như ‘chuột sa hũ nếp’, vơ hết lộc thiên hạ về nhà, vận đỏ như son, trúng số mua nhà đẹp xe sang, mọi thứ nằm trong tầm tay, làm gì cũng may mắn - Ảnh 2
Tuổi Dậu đứng đầu trong số những con giáp may mắn tử vi ngày 23.11.2022. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tớicũng giúp cho người tuổi Dậu có thêm nhiều cơ hội mới để trải nghiệm. Nhưng đây cũng là lúc tuổi Dậu phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới có thể phát triển được nghề nghiệp hiện tại. Trong thời điểm này, tuổi Dậu không chỉ gặp may trong công việc mà con giáp này còn có lộc ăn uống, có người giúp đỡ. Nhờ vậy mà tinh thần con giáp này luôn cảm thấy phấn chấn.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Tuổi Tý tài giỏi là thế, nhưng lại thường là những người khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình, luôn thích ẩn mình trong đám đông, nên phúc phần lại càng lớn và ít khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Tử vi ngày 23.11.2022, tử vi học có nói họ chỉ gặp may mắn và thuận lợi. Đặc biệt, tháng 11 là thời điểm tuổi Tý dễ làm nên chuyện, nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, có thể trở nên vô cùng giàu có.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tu vi tử vi ngày tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 10 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên