Tử vi ngày 2 ngày 15 và 16/4 dự đoán 3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông vào 

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 12:50

Những con giáp sau được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Họ làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất ổn định và hào phóng. Họ làm gì cũng có chủ kiến của mình, có thể làm tốt những việc nên làm, quản lý tốt sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Từ thời điểm này sự nghiệp của con giáp này có bước tiến vượt bậc. Giải quyết được những rắc rối nhanh chóng, giúp tình hình kinh doanh được cải thiện.

Con giáp tuổi Mùi sẽ có thể làm việc tốt hơn, tạo ra nhiều lợi nhuận không nhỏ. Bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới, những người này sẽ ngày một thành công và giàu có hơn, không bao giờ phải lo lắng về việc phải đi đường vòng hay cuộc sống xuống dốc.

Tử vi ngày 2 ngày 15 và 16/4 dự đoán 3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông vào  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời điểm này tuổi Tý khá may mắn, đặc biệt là nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn dừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Tuần này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Tử vi ngày 2 ngày 15 và 16/4 dự đoán 3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông vào  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cảnh báo con giáp này cẩn thận với hung tinh Bạch Hổ, dễ mà có tai họa ập đến bất ngờ liên quan đến gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh cũng nên đi khám ngay. Không ai yêu mình bằng chính mình tự yêu lấy mình đâu nhé.

Tuổi Tý

May mắn là Tam Hợp cục trợ lực nên tuổi này lộc lá đầy mình. Bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngồi không tiền cũng tự tìm tới tay.

Những bận rộn đã qua, hy vọng bạn có thể gác lại những chuyện không vui để đón một quãng thời gian ngập tràn tài lộc, vạn sự như ý. Có vẻ như thu nhập của bạn trong tương ai không hề tệ. Nhiều người còn hái được lộc may mắn đem về cho gia đình.

Tử vi ngày 2 ngày 15 và 16/4 dự đoán 3 con giáp ăn lộc Phật Bà trúng số giàu có, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông vào  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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