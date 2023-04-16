Tử vi ngày 17/4/2023: HUNG VẬN át cát vận, 3 con giáp này lâm vào HOẠN NẠN, chịu nhiều OAN ỨC, PHÁ TÀI bám đuôi, sự nghiệp khó lòng cứu vãn

Theo sách tử vi 12 con giáp, thứ Hai ngày 17/4/2023 ngày mai là một ngày Tiểu Hắc, hung vận gia tăng, lấn át cát thần, khiến cho Dần lâm vào hoạn nạn, gặp điều không như ý.

Để tránh những mất mát không đáng có, Dần nên khôn ngoan hơn trong cư xử, giao tiếp. Đừng dễ dàng dốc hết ruột gan với ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những lời người khác nói khi bạn chưa kiểm chứng. Càng cẩn trọng, bình tĩnh bạn sẽ càng giảm thiểu được thất thoát trong ngày mai 17/6/2023 đen đủi này.

Đứng đầu trong top những con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất trong ngày mai 17/4/2023 này chính là người tuổi Dần. Tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 17/4 diễn ra tương đối vất vả, khó khăn. Kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện chưa có tiến triển khả quan nào. Dường như bản mệnh đang cố gắng trong vô vọng do mọi nỗ lực của bản mệnh đều không được cấp trên công nhận.

Tài lộc: Vận trình tài lộc xuống dốc nhanh chóng. Những quyết định thiếu sáng suốt trong việc đầu tư, kinh doanh khiến cho con giáp này rơi vào tình cảnh “không một xu dính túi” một cách nghiêm trọng”.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiếp tục giậm chân tại chỗ. Người độc thân bỏ lỡ nhiều cơ hội hẹn hò đáng quý do vẫn đang ôm quá khứ đau lòng trước đây. Người có đôi có cặp có thời gian ở bên cạnh người ấy.

Tuổi Thân

Ngày 17/4, Bạch Hổ hung tinh xuất hiện gây nên không ít xáo trộn cho cuộc sống và công việc của Thân. Những tin tức bất lợi liên tục ập đến, tâm trạng của bản mệnh cũng không thực sự tốt khiến cho bạn khó có thể suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sáng suốt.

Con giáp này còn gặp khó khăn trong việc phát huy bản lĩnh thực sự của bản thân. Nhiều vấn đề hạn chế xảy ra khiến bạn buộc phải làm những công việc mà mình không muốn làm, điều đó làm giảm đi đáng kể năng lượng và sự tự tin của Thân. Hiệu suất công việc khó được như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng không thực sự suôn sẻ. Bạn có thể đưa ra những quyết định vội vàng, chưa được cân nhắc kỹ càng, hậu quả là tiền trong túi cũng theo gió mà đi. Hãy coi như đây là bài học đắt giá mà bạn không được phép quên và để nó lặp lại một lần nữa.

Chuyện tình cảm dù không có nhiều biến động nhưng cũng không có quá nhiều niềm vui. Mối quan hệ của bản mệnh và người ấy vẫn duy trì ở mức độ bình thường, dù không xảy ra cãi vã nhưng cũng thiếu sự nồng ấm, đôi lúc còn khá xa cách. Còn người độc thân vẫn chưa thể tìm được tấm chân tình cho mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.