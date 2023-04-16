Cuối tuần 16/4/2023: 3 tuổi này Tương Xung ảnh hưởng tới vận trình cuối tuần, thận trọng trong từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng

Thìn Tuất Tương Xung ảnh hưởng tới vận trình ngày mới của tuổi Tuất. Điềm báo tiểu nhân gây hại không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh lơ là một phút cũng có thể gặp bất lợi, thậm chí đánh đổi bằng tiền đồ của bản thân.

Về phần tình cảm, tử vi ngày nhắc nhở bản mệnh cần đề phòng có kẻ thứ ba xen ngang hoặc người nào đó gièm pha gây chia rẽ tình cảm, ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại. Tình yêu cần dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, bạn không nên nghe những lời xúi giục từ người khác rồi tỏ ra nghi ngờ người ấy.

Con giáp này nên lưu tâm tới những người cạnh tranh trực tiếp với mình, thận trọng trong từng chi tiết, chớ để lộ thông tin quan trọng. Tuổi Tuất cứ làm tốt trách nhiệm, tránh xa những cuộc bàn tán, nói xấu người khác thì sẽ không bị ảnh hưởng gì.

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Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đôi lúc chọn từ bỏ cái cũ để cái mới được thực hiện hóa tốt hơn.

Công việc: Người tuổi Hợi có việc công tác xa nhà, đối tác mến mộ.

Tình duyên: Tình cảm nếu bị lừa dối quá nhiều cần suy nghĩ lựa chọn nên giữ hay nên dừng.

Tài lộc: Tiền tài thất thoát nhiều, hôm nay tốn tiền chiêu đãi đối tác.

Sức khỏe: Bản thân không khỏe không nên lao lực quá sức.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Thân

Công việc: Cục diện Tương Hại Thái Tuế xuất hiện trong ngày khiến tâm trạng người tuổi Thân khá bất ổn gây ảnh hưởng đến công việc.

Tình duyên: Lời khuyên dành cho người tuổi Thân là hãy thay đổi tâm tính của mình, bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện trong hôn nhân.

Sức khỏe: Vấn đề sức khỏe trong ngày đang khá ổn định, đừng lo gì.

Tài chính: Hung vận hôm nay khiến bạn dễ vướng vào những rắc rối liên quan tới tiền bạc.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Ảnh minh họa: Internet



(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm