Tử vi ngày 15/8 âm lịch (TẾT TRUNG THU): Top 3 con giáp bỗng dưng đổi đời, chào đón MƯA TÀI LỘC, giàu lên bất chấp, khiến thiên hạ "hờn đỏ mắt"

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 05:56

Chúc mừng 3 con giáp này sẽ tiền bạc rủng rỉnh dịp tết Trung Thu này nhé.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, linh hoạt, nhưng rất khiêm tốn. Con giáp này thường không thích thể hiện quá nhiều trước mặt người khác. Tuy không nói nhiều nhưng người tuổi Tý biết rõ mình cần làm gì.

Bắt đầu từ tết Trung Thu, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Tý rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộ không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Tử vi ngày 15/8 âm lịch (TẾT TRUNG THU): Top 3 con giáp bỗng dưng đổi đời, chào đón MƯA TÀI LỘC, giàu lên bất chấp, khiến thiên hạ 'hờn đỏ mắt' - Ảnh 1
Bắt đầu từ tết Trung Thu, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Tý rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão, cởi mở, thẳng thắn là người "nghĩ gì nói nấy", không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Thời gian tết Trung Thu, được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Bắt đầu từ Trung Thu, cung tài bạch của con giáp xuất hiện "Thiên Mã Tinh" nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Ngọ có thể trở thành "đại gia lắm tiền nhiều của".

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi ngọ

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