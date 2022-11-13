Tử vi ngày 15/11/2022, 3 con giáp chuẩn ‘con cưng’ Thần Tài, làm đâu trúng lớn đến đó, vét sạch tiền thiên hạ về túi, phát lộc phát tài không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 19:27

Tử vi ngày 15/11/2022, vận mệnh 3 con giáp đánh nhanh thắng nhanh, khỏe mạnh hơn người, tài lộc như vũ bão, đếm tiền tỷ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ linh hoạt, dễ thích nghi. Họ rất chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, dũng cảm vượt qua thử thách.

Về tính cách, người tuổi Ngọ thẳng thắn, bộc trực trong cả cuộc sống và công việc. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ làm mất lòng người khác. Muốn thành công hơn, người tuổi Ngọ cần sửa đổi điểm này.

Tử vi ngày 15/11/2022, tài lộc của người tuổi Ngọ vượng phát hơn trước nhiều. Con giáp này làm ăn kinh doanh được dự báo có vận đỏ như son, nhiều cơ hội đến tay. Người tuổi này được trời ban sức khỏe dồi dào, ít khi ốm đau bệnh tật.

Tử vi ngày 15/11/2022, 3 con giáp chuẩn ‘con cưng’ Thần Tài, làm đâu trúng lớn đến đó, vét sạch tiền thiên hạ về túi, phát lộc phát tài không ai sánh bằng - Ảnh 1
Vận may của Ngọ như ý cát tường. Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, họ có đủ thể lực, trí lực để hoàn thành tốt các công việc, nhờ đó tăng thêm thu nhập. Không những có sự nghiệp thuận lợi, họ còn được Thần Tài ban phước, có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Những cặp vợ chồng son được dự báo sẽ sớm mang thai, sinh con. Gia đình họ tràn ngập tiếng cười.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 15/11/2022 con giáp may mắn tiếp theo đó là những người tuổi Thân. Tuổi này lại có nhiều hên may đưa tới.

Họ có những dự định ấp ủ trong công việc làm ăn. Tuổi này nên yên tâm tiến hành, bản mệnh được giúp đỡ của quý nhân. Chính vì vậy, làm ăn gặp thời, “đánh đâu thắng đó”, tiền bạc hanh thông dễ kiếm.

Tiền bạc trong tháng có sự đầu tư khá nhiều vào làm ăn. Nếu gặp khó khăn trong công việc hoặc về vốn kinh doanh thì sẽ được anh em, bạn bè và người thân hỗ trợ. Cuộc sống được Thần Tài ban phước cho nên tài lộc tăng lên nhanh chóng, phúc lộc đủ đầy.

Tử vi ngày 15/11/2022, 3 con giáp chuẩn ‘con cưng’ Thần Tài, làm đâu trúng lớn đến đó, vét sạch tiền thiên hạ về túi, phát lộc phát tài không ai sánh bằng - Ảnh 2
Con giáp Thân vận mệnh cát lợi. Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh nhận được cát lợi trong công việc cũng như nhận được lộc về tiền bạc, do người khác biếu tặng. Ngoài ra, tuổi Thân có thể cân nhắc đầu tư tiền bạc khi có cơ hội làm kinh doanh đưa tới.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 15/11/2022, người tuổi Dậu có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng để tính cách phóng khoáng của bạn khiến bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này bạn càng cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng dôi dư.

Ngoài ra, bạn rất việc giỏi giữ hòa khí cho các thành viên trong gia đình, thậm chí bạn là chỗ dựa tinh thần cho họ khi cần. Lúc này, một số người đang rất cần có bạn để được tâm sự, chia sẻ.

Hôm nay, về cơ bản, sức khỏe của tuổi Dậu khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc rảnh rỗi, bản mệnh nên tham gia một số hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và giúp tinh thần tươi mới hơn.

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dậu với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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