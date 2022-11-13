Tử vi tuần (14/11 - 20/11), vận may tài lộc liên tục gọi tên, 3 con giáp đầu tư lãi tiền tỷ, vàng đẻ ra vàng, lãi sinh thành lãi, có bước ngoặt lớn trong cuộc đời, cha mẹ được báo ơn

Người tuổi này có hướng đi riêng trong việc phát triển bản thân. Họ linh hoạt, có tài hùng biệt, có kỹ năng diễn đạt tốt. Người tuổi Thân sống thực tế, không mơ mộng viển vông và là con giáp thực tế nhất trong 12 con giáp.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Không những thế, trong công việc, họ luôn sáng tạo, không thích làm mọi chuyện theo lối mòn hoặc quá cứng nhắc.

Con giáp may mắn được điểm mặt, gọi tên tử vi tuần (14/11 - 20/11) về phương diện tài lộc thuộc về tuổi Tuất. Vận số người tuổi này có sự thay đổi tốt lành rõ rệt trên cả phương diện công danh sự nghiệp lẫn tiền tài:

Tử vi tuần (14/11 - 20/11), con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ có thêm công việc, dự án mới. Những khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời. Người làm lãnh đạo cũng gặp cộng sự giỏi, tìm ra hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. Con giáp tuổi Thân làm việc chăm chỉ, nỗ lực, đạt nhiều thành tích tốt, kiếm tiền về đầy túi.

Về công danh sự nghiệp, người sinh năm Tuất nhận được tin vui may, thắng lợi. Công việc kinh doanh buôn bán có sự mở mang về quy mô, lợi nhuận thu về cao, buôn may mắn đắt, được dịp phát tài phát lộc.

Những người này có thể được thăng chức, tăng lương, nỗ lực phấn đấu trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng, nhất là với người làm trong lĩnh vực nhà nước.

Đây là thời điểm cho người tuổi này gặt hái tiền bạc. Những công việc đầu tư làm ăn gặp dịp sinh lời, phát tài phát lộc, nếu kinh doanh vào nhà đất thì càng bội thu.

Con giáp Tuất may mắn bội lộc. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hợp cục che chở mà chuyện tình cảm cũng như các mối quan hệ xung quanh của người tuổi Tuất khá suôn sẻ. Vợ chồng tìm được tiếng nói chung sau nhiều bất đồng vì mâu thuẫn. Cả hai đã chịu lắng nghe đối phương chứ không chỉ thích bảo vệ quan điểm cá nhân nữa.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải không ngừng chứng tỏ về khả năng của bản thân với những người xung quanh qua kết quả làm việc và cả thái độ của bản thân với mọi người.

Tử vi tuần (14/11 - 20/11), lại cả Thiên Tài nhập cục, nhiều người tuổi Tỵ có thể kiếm được bội tiền trong ngày này, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản. Nhân lúc làm ăn thuận lợi bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm