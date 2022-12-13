Tử vi ngày 14/12/22: ‘Tăng tốc vượt bậc’, 3 con giáp hốt trọn vàng bạc, cực kì thăng tiến, dễ dàng đổi vận, đạt được thành công bất ngờ, tình tiền viên mãn hơn người, bứt phá dịp cuối năm

Thế nhưng con giáp này chỉ cần muốn làm việc gì là họ có thể rất dễ dàng thành công mà chẳng bao giờ cần phải dựa dẫm vào mối quan hệ với ai. Một phần nguyên nhân nằm ở việc họ vốn là một người rất may mắn. Cơ hội thường đến với họ một cách rất tự nhiên, chỉ cần họ thực sự quyết tâm làm một việc gì đó.

Nhiều người tuổi Dậu tạo cho người khác cảm giác rất khó gần. Họ thường không chủ động tiếp xúc với người lạ và chỉ giữ quan hệ với những người thực sự thân thiết với mình.

Nếu người tuổi này chịu tu chí làm ăn, họ sẽ dễ dàng gặt hái được thành công hơn mọi người nhiều. Tuy nhiên, nếu họ mở rộng mối quan hệ của mình ra hơn nữa, họ chắc chắn sẽ càng nhanh chóng thăng tiến.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hiểu biết rộng, giữ được thái độ tự tin trong thời gian dài. Con giáp này lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ cho cuộc đời mình, có tầm nhìn xa nên họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn.

Tử vi ngày 14/12/22, ngoài trí tuệ minh mẫn, người tuổi Thân còn có năng lực hành động khá mạnh nên cuộc sống sung túc hơn.

Tử vi ngày 14/12/22, ngoài trí tuệ minh mẫn, người tuổi Thân còn có năng lực hành động khá mạnh nên cuộc sống sung túc hơn. Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng có tính cách vui vẻ, dễ kết thân, thuận lợi trong việc mở rộng các mối quan hệ làm ăn nên cơ hội sẽ ngày càng nhiều. Tháng 12, con giáp tuổi Thân nhất định sẽ có một kết thúc thành công, điều đó cũng có nghĩa là thu hoạch năm nay sẽ còn lớn hơn nữa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản tính kiên định, năng động. Họ còn có tính cách đáng ghen tỵ đó là làm việc gì cũng ngay thẳng, tính cách khoáng đạt, hào sảng nên được nhiều quý nhân để ý.

Tử vi ngày 14/12/22, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn, mọi sự đang đạt được sự thăng tiến. Cùng với đó, cuộc sống gia đình cũng ngày càng êm ấm, thuận hòa, mọi sự khá suôn sẻ, thường được quý nhân giúp đỡ.

Nửa cuối tháng 12 năm nay, con giáp này sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm