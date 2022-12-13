Tử vi ngày 14/12/22: ‘Tăng tốc vượt bậc’, 3 con giáp hốt trọn vàng bạc, cực kì thăng tiến, dễ dàng đổi vận, đạt được thành công bất ngờ, tình tiền viên mãn hơn người, bứt phá dịp cuối năm

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 13:14

Tử vi ngày 14/12/22, 3 con giáp sau đây may mắn hơn người, cuộc sống như ý, đổi đời giàu sang.

Tuổi Dậu

Nhiều người tuổi Dậu tạo cho người khác cảm giác rất khó gần. Họ thường không chủ động tiếp xúc với người lạ và chỉ giữ quan hệ với những người thực sự thân thiết với mình.

Thế nhưng con giáp này chỉ cần muốn làm việc gì là họ có thể rất dễ dàng thành công mà chẳng bao giờ cần phải dựa dẫm vào mối quan hệ với ai. Một phần nguyên nhân nằm ở việc họ vốn là một người rất may mắn. Cơ hội thường đến với họ một cách rất tự nhiên, chỉ cần họ thực sự quyết tâm làm một việc gì đó.

Tử vi ngày 14/12/22, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, con giáp này hốt trọn vàng bạc.

Tử vi ngày 14/12/22: ‘Tăng tốc vượt bậc’, 3 con giáp hốt trọn vàng bạc, cực kì thăng tiến, dễ dàng đổi vận, đạt được thành công bất ngờ, tình tiền viên mãn hơn người, bứt phá dịp cuối năm - Ảnh 1

Tử vi ngày 14/12/22, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, con giáp này hốt trọn vàng bạc. Ảnh minh họa: Internet

Nếu người tuổi này chịu tu chí làm ăn, họ sẽ dễ dàng gặt hái được thành công hơn mọi người nhiều. Tuy nhiên, nếu họ mở rộng mối quan hệ của mình ra hơn nữa, họ chắc chắn sẽ càng nhanh chóng thăng tiến.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hiểu biết rộng, giữ được thái độ tự tin trong thời gian dài. Con giáp này lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ cho cuộc đời mình, có tầm nhìn xa nên họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn.

Tử vi ngày 14/12/22, ngoài trí tuệ minh mẫn, người tuổi Thân còn có năng lực hành động khá mạnh nên cuộc sống sung túc hơn.

Tử vi ngày 14/12/22: ‘Tăng tốc vượt bậc’, 3 con giáp hốt trọn vàng bạc, cực kì thăng tiến, dễ dàng đổi vận, đạt được thành công bất ngờ, tình tiền viên mãn hơn người, bứt phá dịp cuối năm - Ảnh 2
Tử vi ngày 14/12/22, ngoài trí tuệ minh mẫn, người tuổi Thân còn có năng lực hành động khá mạnh nên cuộc sống sung túc hơn. Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng có tính cách vui vẻ, dễ kết thân, thuận lợi trong việc mở rộng các mối quan hệ làm ăn nên cơ hội sẽ ngày càng nhiều. Tháng 12, con giáp tuổi Thân nhất định sẽ có một kết thúc thành công, điều đó cũng có nghĩa là thu hoạch năm nay sẽ còn lớn hơn nữa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản tính kiên định, năng động. Họ còn có tính cách đáng ghen tỵ đó là làm việc gì cũng ngay thẳng, tính cách khoáng đạt, hào sảng nên được nhiều quý nhân để ý.

Tử vi ngày 14/12/22, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn, mọi sự đang đạt được sự thăng tiến. Cùng với đó, cuộc sống gia đình cũng ngày càng êm ấm, thuận hòa, mọi sự khá suôn sẻ, thường được quý nhân giúp đỡ.

Nửa cuối tháng 12 năm nay, con giáp này sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 37 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 22 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 51 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết