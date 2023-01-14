Tử vi ngày 14/1/2023: THẦN TÀI ban phát lộc, phú quý song hành, 3 con giáp may mắn bùng nổ, làm ăn tăng tiến, tiền bạc phủ phê

Tài lộc trong ngày cuối tuần cũng có khởi sắc, Tý sẽ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, Tý cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán mà sắm sửa Tết quá đà.

Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, vì thế người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Thìn

Nửa đầu năm 2023 của người tuổi Thìn tuy không phải là khoảng thời gian thu hoạch được nhiều. Song những gì họ đã nỗ lực trong thời gian qua sẽ tạo thành nền móng vững chắc cho người tuổi Thìn gặt hái thành công trong nửa cuối năm này. Thăng chức, tăng lương là điều nằm trong tầm tay; túi tiền rủng rỉnh, cuộc sống ngập tràn niềm vui là điều đang chờ đợi tuổi Thìn phía trước.

Ngày 14/1 là thời điểm mà sự nghiệp của tuổi Thìn phát triển. Quý nhân xuất hiện còn có thể mang lại cho bạn nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân.

Tuổi Dậu

Tháng 1 dương lịch là thời điểm mà tài chính của người tuổi Dậu khá ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, con giáp này trong ngày 14/1 càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay tự mình đứng ra kinh doanh thì cũng đều có tiền bạc về tay.

Những người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi. Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.