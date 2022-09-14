Tử vi ngày 14/9/2022: Kiếp Tài ngăn trở, 3 con giáp sự nghiệp long đong, tài lộc sụt giảm, dễ bị ghen ghét

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 05:05

Dự báo tử vi hôm nay của những con giáp sau cho biết các phương diện sự nghiệp và tài chính chưa được tốt lành như ý muốn, bản mệnh dễ xảy ra tránh chấp nếu không biết kiềm chế mình

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 14/9/2022, vận tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu sa sút rất rõ ràng. Thậm chí, con giáp này dễ vướng vào rắc rối phải dùng tiền bạc của chính mình để giải quyết. Chuyện làm ăn kinh doanh không thuận, lợi nhuận chưa thu được khiến tình hình càng trở nên bế tắc.

Tuổi Mão vẫn kiên định, làm việc hết mình nhưng lại kém may mắn. Không những vậy, bản mệnh còn bị người khác nói xấu, vu oan giáng họa nên phải gánh chịu rất nhiều áp lực, nếu tinh thần không vững thì có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết con giáp này không nên tiến hành bất cứ việc gì lớn, nếu kinh doanh nên giảm bớt vốn đầu tư để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Tử vi ngày 14/9/2022: Kiếp Tài ngăn trở, 3 con giáp sự nghiệp long đong, tài lộc sụt giảm, dễ bị ghen ghét - Ảnh 1
Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 14/9/2022, vận tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu sa sút rất rõ ràng. Thậm chí, con giáp này dễ vướng vào rắc rối phải dùng tiền bạc của chính mình để giải quyết. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Về phần công việc của Thân hôm nay không được thuận lợi cho lắm, tuổi Thân làm việc mà như mơ ngủ. Với trạng thái tinh thần này thì chắc chắn hiệu suất làm việc không cao, bạn còn mắc sai lầm và bị cấp trên khiển trách nữa. Cần điều chỉnh càng sớm càng tốt nếu không muốn công việc dồn ứ lại.

Tình hình tài chính có chút thất thường, thu nhập của tuổi Thân vẫn đủ dùng nhưng có thể sẽ tiêu tốn một khoản không nhỏ vào việc bất ngờ hoặc mang đi đầu tư nhưng không thu được lợi nhuận. Bạn nên tập trung vào công việc chính của mình, đừng lo lắng vì tiền mất rồi sẽ kiếm lại được.

Tử vi ngày 14/9/2022: Kiếp Tài ngăn trở, 3 con giáp sự nghiệp long đong, tài lộc sụt giảm, dễ bị ghen ghét - Ảnh 2
Tình hình tài chính có chút thất thường, thu nhập của tuổi Thân vẫn đủ dùng nhưng có thể sẽ tiêu tốn một khoản không nhỏ vào việc bất ngờ hoặc mang đi đầu tư nhưng không thu được lợi nhuận. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu 

Tử vi tuổi Dậu hôm nay dự báo bạn vất vả trong sự nghiệp. Trong công việc cần suy nghĩ kỹ càng, chu đáo tránh để nảy sinh vấn đề xấu. Chỉ một chút sai sót cũng khiến bạn trở nên nóng nảy, thậm chí là quát tháo, dẫn đến xảy ra cãi cọ, tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Bạn cần học cách nêu ý kiến và dùng lời lẽ vừa phải, khách quan. 

Về tài vận, tiền bạc lao đao, bạn phải quản lý tiền bạc của mình một cách chặt chẽ. Nên thận trọng, tránh những giao dịch tiền bạc cho người mà mình không thực sự tin tưởng. Hoặc mua sắm những món đồ mà bạn chưa kiểm tra kỹ giá trị, chất lượng, nếu không sẽ rất dễ bị lừa. Hôm nay nên giữ mình trong vòng an toàn, không nên xông pha phiêu lưu đầu tư, trao nhầm lòng tin cho kẻ lừa lọc.

Tử vi ngày 14/9/2022: Kiếp Tài ngăn trở, 3 con giáp sự nghiệp long đong, tài lộc sụt giảm, dễ bị ghen ghét - Ảnh 3
Tử vi tuổi Dậu hôm nay dự báo bạn vất vả trong sự nghiệp. Trong công việc cần suy nghĩ kỹ càng, chu đáo tránh để nảy sinh vấn đề xấu. Chỉ một chút sai sót cũng khiến bạn trở nên nóng nảy, thậm chí là quát tháo, dẫn đến xảy ra cãi cọ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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