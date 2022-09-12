Tử vi ngày 13/9/2022: Top 3 con giáp đón những điều tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, lộc lá lũ lượt rủ nhau kéo về như lá rụng mùa thu, vét hết tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 14:27

3 con giáp này liên tiếp gặp vận may, sự nghiệp khởi sắc, cuộc sống đủ đầy, sung túc.

 

 Tuổi Mão

Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp, người tuổi Mão trong ngày 13/9/2022 sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt. Công việc của bản mệnh đang tiến triển rất tốt, hứa hẹn thành công đến rất nhanh.

Những cơ hội hợp tác trong tháng này sẽ giúp cho tuổi Mão đạt được những đột phá lớn trong thu nhập, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Không chỉ 1 nguồn thu nhập chính mà con giáp này năng động tìm kiếm cơ hội nên thoải mái kiếm tiền bằng chính năng lực của mình.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chạy ngược chạy xuôi khá vất vả, không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân cũng như chăm lo cho gia đình. Những chú Mèo nên sắp xếp lại thời gian làm việc cho hợp lý để không ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài.

Các hợp đồng kí kết hợp tác làm ăn sẽ mang về cho bạn lợi nhuận khổng lồ, không hề mất mát gì nhiều mà chỉ toàn thu tài lộc về tay. Có điều, trong men say chiến thắng, con giáp này vẫn cần giữ cho mình cái đầu lạnh để không bị kẻ xấu lừa gạt mất tiền của.

Tử vi ngày 13/9/2022: Top 3 con giáp đón những điều tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, lộc lá lũ lượt rủ nhau kéo về như lá rụng mùa thu, vét hết tiền của thiên hạ - Ảnh 1
Người tuổi Mão trong ngày 13/9/2022 sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

 

 Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 13/9/2022, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần khá tốt do được quý nhân phù trợ, đem lại nền tảng phát triển vững chắc cho con giáp này. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc cũng rất thuận lợi do bản mệnh gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Với sự khéo léo và bản tính chăm chỉ của mình, tuổi Dần sẽ gặt hái được những thành tích đáng ghen tị, từ đó mà túi tiền dày lên trông thấy.

Những người tuổi Dần cũng vấp phải trở ngại trong chuyện tình cảm. Những người độc thân khá lận đận và vất vả trong việc tìm kiếm nửa kia cho mình, trong khi đó các cặp đôi lại liên tiếp xảy ra hiểu nhầm khiến đôi bên tranh cãi không ngừng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp phát tài trong ngày 13/9/2022 khi con giáp này có nguồn thu khá dồi dào do cả công việc chính và nghề tay trái phát triển không ngừng. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ yêu thích cho mình.

Không chỉ vậy, công việc của những người tuổi Tý cũng có chuyển biến bất ngờ khi bản mệnh được cấp trên tín nhiệm, giao cho nhiều trọng trách. Nếu công việc hoàn thành tốt đẹp, tuổi Tý sẽ có cơ hội được thăng tiến.

Mặc dù vậy, chuyện tình cảm của tuổi Tý lại xuống dốc trầm trọng vì các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã đủ chuyện mà nguyên nhân chính là do hai người thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Những người độc thân vẫn chưa có cơ hội tìm được nửa kia của mình.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi tý

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng