Tử vi ngày 10/10/2022, Nguyệt Lệnh lâm môn, Thần Tài cấp báo, 3 con giáp trở mình một bước thành đại gia, sự nghiệp chói lọi, tài vận hưng thịnh, lộc lá đầy tràn

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 23:59

Theo dự đoán tử vi ngày 10/10/2022, 3 con giáp này có mệnh số rực rỡ, công danh thành toại, tài lộc lên hương.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 10/10/2022 có nói, vận trình của tuổi Dậu trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh. Công việc của tuổi Dậu có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, Dậu không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa. Qua đó, Dậu càng khẳng định được năng lực của bản thân và được cấp trên đánh giá cao.

Theo tử vi 12 con giáp, đường tài lộc của tuổi Dậu có Dịch Mã động tinh mang đến nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập. Trong quá trình đó, một vài khó khăn có thể xuất hiện nhưng khi đã vượt qua, tuổi Dậu gặp được nhiều điều thú vị.

Tử vi ngày 10/10/2022, Nguyệt Lệnh lâm môn, Thần Tài cấp báo, 3 con giáp trở mình một bước thành đại gia, sự nghiệp chói lọi, tài vận hưng thịnh, lộc lá đầy tràn - Ảnh 1
Tử vi ngày 10/10/2022 có nói, vận trình của tuổi Dậu trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Mão là những người sống hiền lành, biết đối nhân xử thế và không ngừng suy nghĩ cho người khác. Đa số xung quanh tuổi Mão có nhiều quý nhân bên cạnh, bất kể cuộc sống này khó khăn trắc trở thế nào họ cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Theo tử vi ngày 10/10/2022, người tuổi Mão có cơ hội cải thiện tài vận. Đối với người làm công ăn lương sẽ có nhận thêm tiền thưởng hay tiền đầu tư nho nhỏ. Với những người làm ăn đầu tư kinh doanh thì sẽ gặt hái được thành tựu nhất định. Đặc biệt, vào đầu tháng này tuổi Mão cũng nhận được tin vui, giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tử vi ngày 10/10/2022, Nguyệt Lệnh lâm môn, Thần Tài cấp báo, 3 con giáp trở mình một bước thành đại gia, sự nghiệp chói lọi, tài vận hưng thịnh, lộc lá đầy tràn - Ảnh 2
Theo tử vi ngày 10/10/2022, người tuổi Mão có cơ hội cải thiện tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 10/10/2022 cho hay, những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống ngày càng thăng hoa dư dả. Trên con đường công danh sự nghiệp tuổi Mùi cũng sẽ có cơ hội khẳng định được tài năng của mình dễ dàng thăng hoa phát tài. Trong thời gian này, những người tuổi Mùi nên cố gắng làm việc hết mình bạn sẽ tự mình tỏa sáng.

Trong thời gian này bạn sẽ được cấp trên tương trợ, bạn bè giúp đỡ nên bạn có thêm vốn làm ăn. Công việc làm công ăn lương tiến triển, công việc kinh doanh riêng có lộc, khởi sắc trông thấy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi ngày 10/10/2022, Nguyệt Lệnh lâm môn, Thần Tài cấp báo, 3 con giáp trở mình một bước thành đại gia, sự nghiệp chói lọi, tài vận hưng thịnh, lộc lá đầy tràn - Ảnh 3
Tử vi ngày 10/10/2022 cho hay, những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống ngày càng thăng hoa dư dả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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