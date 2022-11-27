Tử vi năm Quý Mão 2023: 3 con giáp đích thị là đại gia 100 tỷ, giàu nứt đố đổ vách, lắm tiền nhiều của, sung túc cả năm

Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng 3 con giáp này lại kiếm tiền siêu đỉnh, đích thị là đại gia nhờ vào khả năng quản lý tài chính khôn ngoan và nhạy bén.
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Tuổi Tý
Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền, tuổi Tý dường như không chịu lùi bước trước khó khăn. Con giáp này không chấp nhận cuộc sống nghèo khó, không cho phép người khác coi thường mình. Cuộc sống của Tý là không ngừng nỗ lực vươn lên, bằng mọi giá để có được cuộc sống giàu sang, sung túc.
Chính nhờ việc tu chí làm ăn và thói quen tiêu tiền tính toán nghiêm túc như vậy, tuổi Tý mới tích lũy được một khối tài sản lớn. Tý vốn là người khiêm tốn, giỏi giang, kiếm tiền tốt, ăn nói dễ nghe không thích phô trương. Ai không hiểu sẽ không thể biết được bên trong con giáp này thế nào. Dù cuộc sống hiện tại giàu sang phú quý bao nhiêu thì Tý vấn luôn giữ lối sống tiết kiệm, đơn giản. Thế nên, khi nhìn vào vẻ ngoài sẽ chẳng ai biết được tiềm lực kinh tế thật sự của con giáp này.
Tuổi Dần
Những người tuổi Dần thường phóng khoáng, chân tình và đối xử rất biết điều với những người xung quanh. Cho dù có cuộc sống giàu sang phú quý thì Dần cũng không bao giờ khoe mẽ cũng không cố gắng tỏ ra sang chảnh hơn người. Dần sống một cách bình dị, chan hòa và tập trung hết mình vào phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy mà người tuổi này đã giàu lại càng giàu hơn.
Dần cứ sống điềm đạm, tử tế và nỗ lực không ngừng để khẳng định mình, để vươn lên mỗi ngày nên Tuất sẽ có hậu vận an yên, tiền tài dư dả. Có tiền, có quyền, sớm gia nhập hội đại gia nhưng Dần vẫn chăm chỉ làm việc, không ngừng sáng tạo nên ngày càng thành công, phúc phần hơn người. Đừng vội trông mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn vẻ ngoài giả nghèo giả khổ mà nghĩ Dần không có tiền kẻo bạn sẽ bị Dần qua mặt đấy.
Tuổi Mão
Con giáp này nổi tiếng giàu có nhưng lại hay trốn tránh nếu có ai đó hỏi về tài sản của mình. Mão là người sống kín tiếng và không muốn người khác bàn tán về chuyện tiền bạc. Con giáp này cứ âm thầm làm việc và dùng tiền của mình để giúp đỡ những người khó khăn. Chính vì vậy mà phúc phần của Mão ngày càng lớn. Đến khi về già chỉ việc ngồi một chỗ hưởng thụ.
Sang năm Quý Mão 2023, không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ mà những người sinh tuổi Mão may mắn hơn người. Mão lại là người vô cùng giản dị, không thích sự điệu đà, thậm chí còn giả nghèo giả khổ. Mặc dù những người tuổi Mão tiền luôn đầy trong ví nhưng họ không thích khoa trương với mọi người xung quanh. Cũng chính sự phóng khoáng trong tính cách và luôn chịu chi nên những người tuổi Mão dễ chiếm được cảm tình từ đối tác. Đặc biệt sau tuổi 35, con giáp này sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm