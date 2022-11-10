Tử vi hôm nay: Top 3 con giáp sầu khổ vì tình ngày 10/11/2022, dễ xích mích dẫn tới chia ly

Tử vi hôm nay dự đoán có 3 con giáp sầu khổ vì tình ngày 10/11/2022 khi họ có cảm giác bế tắc, mất phương hướng trong những vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm.

Theo tử vi ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, những con giáp được nêu tên dưới đây dự đoán sẽ có vận trình tình cảm khó được như ý trong ngày thứ 5 này. Hãy khéo léo hơn trong cách ứng xử để hạn chế tối thiểu rắc rối có thể xảy ra bạn nhé. Top 1: Tuổi Thân Tuổi Thân không may trở thành con giáp sầu khổ vì tình ngày 10/11/2022 có lẽ chính là nguyên nhân không khí giữa hai bạn trở nên lạnh lẽo hơn trong ngày này.

Bản mệnh nhận thấy những cảm xúc buồn đau sẽ bao trùm ngày ngày hôm nay. Bạn luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho những người mình yêu thương. Nhưng dường như đáp trả lại không phải là những ngọt ngào bạn luôn mong chờ.

Sự tổn thương trong lòng sẽ lớn dần lên mỗi ngày và đến một lúc nào đó, chút tình cảm mỏng manh ấy sẽ tan thành bóng nước lúc nào chẳng hay.

Top 2: Tuổi Dậu Những mâu thuẫn âm ỉ giữa con giáp tuổi Dậu và người ấy bấy lâu nay bất ngờ bùng nổ trong ngày này. Bạn không ngờ rằng chính bạn là người đã tạo ra một sợi dây khoảng cách vô hình với người ấy. Đừng mãi ích kỷ như vậy nữa nhé. Hãy đứng trên lập trường của cả hai, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau thì mới mong nối lại được sợi tình này. Ngay lúc này, hãy ngừng đổ lỗi cho nhau, cùng ngồi xuống, uống một hơi nước thật dài và lắng nghe những chia sẻ của đối phương.

Thay vì giận hờn, tranh cãi thì hãy sẻ chia và yêu thương nhiều hơn. Hãy trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau. Top 3: Tuổi Thìn Hôm nay dự báo người tuổi Thìn cảm thấy bị tổn thương khi không nhận được sự tôn trọng của người ấy. Hãy dũng cảm nói lên những mong muốn của bản thân mình, đừng chỉ âm thầm cho đi mãi nữa. Tình yêu muốn bền lâu thì phải xuất phát từ hai phía. Những rắc rối trong chuyện tình cảm khiến bạn phải phiền lòng nhưng cũng đừng quên yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé. Thời gian này thay vì soi xét những lỗi lầm của nhau thì hãy dành thời gian đó để tâm sự, trò chuyện và trao yêu thương. *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-hom-nay-top-3-con-giap-sau-kho-vi-tinh-ngay-10-11-2022-de-xich-mich-dan-toi-chia-ly-523210.html